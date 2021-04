https://cz.sputniknews.com/20210419/za-nedeli-pribylo-823-pripadu-covidu-19-reprodukcni-cislo-se-nadale-drzi-pod-hodnotou-1-13500315.html

Za neděli přibylo 823 případů covidu-19. Reprodukční číslo se nadále drží pod hodnotou 1

Za neděli přibylo 823 případů covidu-19. Reprodukční číslo se nadále drží pod hodnotou 1

Denní nárůsty nových případů covidu-19 klesají v Česku již od začátku března tohoto roku, kdy se vyšplhaly na rekordních téměř 17 tisíc. Za neděli přibylo 823 případů této nemoci, nutno však podotknout, že během víkendů se pravidelně provádí méně testů než ve všedních dnech. I přesto však počet nakažených za včerejšek byl nižší téměř o pětinu v porovnání s minulým týdnem.Dále se uvádí, že podíl pozitivních na počtu preventivně prováděných testů se v neděli v porovnání s předchozím týdnem snížil z 0,43 na 0,35 procenta. Podíl pozitivních klesl taktéž u takzvané epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, a to z asi 7,1 procenta na 6,9 procent. U kategorie diagnostické indikace, kdy se testují lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených taktéž snížil, a to z asi 12,9 procent na 11,6 procent.Poklesy v nemocnicíchPokles byl zaznamenán také u počtu lidí v nemocnicích, kdy v předchozích dnech se toto množství dostalo na nejnižší čísla od října. Nutno podotknout, že statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky nového typu koronaviru. I přesto jsou však počty lůžek v nemocnicích vysoké. Ministerstvo totiž na webu psalo, že začátkem dubna bylo volných pouze 16 procent lůžek s plicní ventilací a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. K dnešnímu ránu pak bylo lůžek s plicní ventilací volných 22 procent a těch standardních 29.Snížilo se taktéž reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Do neděle kleslo asi na 0,73 a zůstalo tak i dnes.Taktéž bylo za neděli vykázáno méně očkování proti covidu. Očkování prodělalo asi jen 16 500 osob, což je asi o tři tisíce méně než předchozí neděli a jde o nejmenší číslo od 5. dubna. Naopak v minulém týdnu ve čtvrtek byl zaznamenán nejvyšší denní počet očkovaných od začátku vakcinace, počet vyšplhal na téměř 71 tisíc lidí.Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v této souvislosti uvedl, že Česko dostane navíc proti plánovaným dodávkám další vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. Právě to by mělo pomoci navýšit počty očkovaných na 100 tisíc denně, což zmiňovala i vláda.

