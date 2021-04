https://cz.sputniknews.com/20210419/zacharovova-ceska-vlada-postavila-nad-propast-uroven-profesionality-svych-diplomatu-13503021.html

Zacharovová: Česká vláda postavila nad propast úroveň profesionality svých diplomatů

Zacharovová: Česká vláda postavila nad propast úroveň profesionality svých diplomatů

Chování Prahy vůči Moskvě je pod úroveň, česká vláda postavila nad propast profesionalitu svých diplomatů, řekla tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí... 19.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-19T18:41+0200

2021-04-19T18:41+0200

2021-04-20T11:02+0200

diplomacie

maria zacharovová

česká republika

rusko

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1061/58/10615812_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_052a2a19cf9a8d8d7be6fde6ba007eb0.jpg

„Jde o fake“Maria Zacharovová dříve uvedla televiznímu kanálu Rossija 24, že tvrzení České republiky, že nezveřejní údaje o explozi na muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, je důkazem, že jde o fejk.Vysvětlila, že pokud jde o tragický případ, úředníci a příslušné struktury využívají každou příležitost, aby zjistili pravdu. Poznamenala však, že když se v samém počátku zveřejňování těchto informací vytvoří překážky pro získání úplnosti údajů, znamená to, že se jedná o tradiční scénář, že něco je „vysoce pravděpodobné“, ale nijak nedokázané.Muničák ve VrběticíchPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.

josefnovak_36 bohu žel, má pravdu. Hamáček s Babišem už mohou tvrdit cokoli. Nikdo myslící a v zahraničí obzvlášť, jim už nikdy neuvěří. Ti dva v politice skončili. 12

KOMANČ Ubohé a smutné. Po tak dlouhé době zjistit že za výbuchem stojí RUSKO 😂😂😂. Toto potvrzuje že žádný republika ČR neexistuje, žádná svrchovanost, žádná vláda lidu jakožto DEMOKRACIE není. Stali jsme se kolonií USA😬😬😬. Jediná naděje jsou ještě volby a vítězství SPD. Pokud to nevyjde je konec a těšme se na diktát a otrokářinu a to bezesrandy PRIJDE!!!! 12

24

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomacie, maria zacharovová, česká republika, rusko