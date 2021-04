https://cz.sputniknews.com/20210420/biden-muze-navstivit-bratislavu-chce-demonstrovat-svuj-zajem-o-region-uvadi-zdroj-14193644.html

Biden může navštívit Bratislavu. Chce demonstrovat svůj zájem o region, uvádí zdroj

Biden může navštívit Bratislavu. Chce demonstrovat svůj zájem o region, uvádí zdroj

O pozvání informoval mluvčí Čaputové Martin Strižinec. Kdy byl oficiální list odeslán, ovšem nezmínil.

2021-04-20T12:29+0200

2021-04-20T12:29+0200

2021-04-20T12:44+0200

zuzana čaputová

joe biden

slovensko

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/13343446_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_8dac86bbe1d7bf8f5e573bc6d1f71284.jpg

O pozvání informoval mluvčí Čaputové Martin Strižinec. Kdy byl oficiální list odeslán, ovšem nezmínil.Zdroj slovenského deníku Pravda v americké diplomacii ve Washingtonu potvrdil, že Biden může skutečně Bratislavu navštívit. Nyní se podle něj rozhoduje mezi Slovenskem a jednou ze zemí na Balkáně. O návštěvu usiluje i Bulharsko. Podle zdroje má ovšem Bratislava „větší šanci“. Zdroj dále poznamenal, že rozhodnutí bude záviset na situaci na rusko-ukrajinské hranici, která se v posledních týdnech vyostřila. Konečné rozhodnutí má padnout do dvou týdnů.V případě, že by Biden skutečně na Slovensko zavítal, mohl by se zúčastnit prestižní mezinárodní konference GLOBSEC. Díky tomu bude mít příležitost sejít se s dalšími lídry zemí střední a východní Evropy, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či běloruské opoziční političky v exilu Světlany Tichanovské. Právě Biden dává velký důraz na zastoupení žen v politice.Návštěva Slovenska by se měla uskutečnit v rámci Bidenova turné po Evropě, které začíná v polovině června. Jako první zemi má navštívit Velkou Británii, kde bude jednat s premiérem Borisem Johnsonem a zúčastní se audience u královny Alžběty II. Bidenova evropská cesta souvisí s plánovaným summitem NATO v Bruselu. Termín summitu zatím není jistý, ale podle zdrojů se má uskutečnit v pondělí 14. června.Kromě Slovenska je pravděpodobné, že Biden navštíví i Polsko, které je důležitým americkým spojencem v regionu. Spojené státy navíc podporují polskou iniciativu Trojmoří, která sdružuje 12 zemí střední a východní Evropy a Pobaltí. Vít Dostál z pražské Asociace pro mezinárodní otázky pro slovenskou Pravdu zdůraznil, že Biden je prezident, který na rozdíl od svých předchůdců konečně dal Rusku najevo, že mu nebude stupovat.Kromě toho Pravda připomíná, že Biden nabídl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi schůzku v některé ze třetích zemí. V roce 2005 například Bratislava hostila summit amerického prezidenta George Bushe ml. a Vladimira Putina. Nicméně po Bidenovu návrhu došlo ke vzájemnému vyhoštění ruských a amerických diplomatů a napětí zvyšuje i čerstvá diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem kvůli výbuchu ve skladu ve Vrběticích.

https://cz.sputniknews.com/20210419/babis-ve-vrbeticich-neslo-o-akt-statniho-terorismu-13503258.html

1

slovensko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zuzana čaputová, joe biden, slovensko, usa