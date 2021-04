https://cz.sputniknews.com/20210420/blaha-se-boji-o-svou-bezpecnost-ministr-obrany-ho-totiz-oznacil-za-bezpecnostni-riziko-14200462.html

Blaha se bojí o svou bezpečnost. Ministr obrany ho totiž označil za bezpečnostní riziko

Naď označil Blahu za „bezpečnostní riziko“ v rozhovoru pro Denník N. Podle opozičního politika je to velmi nebezpečný příznak, který připomíná nacistickou

Naď označil Blahu za „bezpečnostní riziko“ v rozhovoru pro Denník N. Podle opozičního politika je to velmi nebezpečný příznak, který připomíná nacistickou rétoriku.Poslanec je přesvědčený, že jediným důvodem jsou jeho postoje proti štvavé kampani proti Rusku a k výbuchu ve Vrběticích, za který podle české vlády mohou ruské tajné služby. Blahu nyní zajímá, zda ho budou sledovat „vojenští tajní“ nebo zda ho rovnou zavřou do vězení.V tomto ohledu Blaha zcela odmítá logiku, kterou se řídí zmiňovaný Denník N. Ten mimo jiné v pondělí napsal: „Je však zcela mimo jakoukoliv představivost (pokud se právě nejmenujete Blaha a podobně), aby civilizovaný stát, jakým Česko je, bez stoprocentní jistoty o viníkovi přistoupil k takové bezprecedentní diplomatické operaci.“Blaha však odmítá „slepě věřit českým tajným službám“ a likvidovat vztahy s Ruskem. Přitom připomíná i nechvalně proslulou ricinovou kauzu, kdy ruský diplomat měl údajně loni dopravit do České republiky jed určený pro několik českých komunálních politiků. Později se ukázalo, že žádný jed neexistoval. Přesto byl diplomat vyhoštěn.Podle Blahy by v tomto případě stačilo pouze, aby Rusko zveřejnilo informace, že se přes Českou republiku pašují zbraně do Sýrie a na Ukrajinu. Zároveň připomněl i falešná tvrzení někdejšího amerického prezidenta Geroge Bushe mladšího o zbraních hromadného ničení v Iráku, která sloužila jako záminka pro invazi.Rusko svou účast na událostech ve Vrběticích odmítá. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že česká vláda učinila svá prohlášení o údajných ruských agentech zapletených do explozí na vojenských skladech, aby tím zakryla skandální informace o připravovaném státním převratu v Bělorusku, který počítal s fyzickou likvidací prezidenta Alexandra Lukašenka.

