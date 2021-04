https://cz.sputniknews.com/20210420/dedici-alzbety-ii-princ-charles-a-princ-william-budou-rozhodovat-o-osudu-britske-monarchie-14202902.html

Dědici Alžběty II. princ Charles a princ William budou rozhodovat o osudu britské monarchie

Dědici Alžběty II. princ Charles a princ William budou rozhodovat o osudu britské monarchie

Dědici britské královny Alžběty II., princ Charles a princ William povedou jednání, během nichž bude rozhodnuto o osudu britské monarchie. 20.04.2021

2021-04-20T21:03+0200

2021-04-20T21:03+0200

2021-04-20T21:03+0200

V královské rodině přicházejí po smrti prince Philipa velké změny. Manžel Alžběty II. odešel ze života 9. dubna ve věku 99 let. Jeho pohřeb se konal minulou sobotu v kapli sv. Jiří na hradě Windsor. Princ Charles a princ William, následníci britského trůnu, se v příštích týdnech sejdou s Alžbětou II., aby projednali další rodinné plány.Jde o to, kdo převezme povinnosti princů Philipa, Harryho a Andrewa, kteří se každý rok účastnili stovek akcí. Philip měl pod záštitou mnoho organizací, o které se teď někdo musí starat. Odmítnutí povinností ze strany prince Harryho a Meghan Markleové podstatně zkomplikovalo situaci. Podle deníku Telegraph na místo vévody a vévodkyně ze Sussexu nastoupí princ Edward a jeho manželka Sophie, kteří již aktivně pomáhají Alžbětě II. v jejích záležitostech. Kromě toho je nutné přerozdělit záležitosti prince Andrewa, který upadl v nemilost po skandálu s Jeffreyem Epsteinem.V čele rodinné rady bude stát Charles, protože on jako první dostane korunu. Princ z Walesu však zajistí, aby všechna rozhodnutí byla koordinována s Williamem, který po něm převezme trůn. Zdroje poukazují na to, že hlavní otázkou zůstává, zda je vůbec dobré brát si na sebe tolik povinností a utrácet peníze ze státní pokladny. Je pravděpodobné, že počet pracujících členů královské rodiny se ještě více sníží, což bude mít za následek ukončení podpory mnoha nadací a organizací.Princ Charles je pro omezení počtu vyšších členů královské rodiny. Ještě před smrtí prince Philipa navrhl počítat k nim pouze Alžbětu II., jejího manžela, sebe, svou manželku Camillu a syny Williama a Harryho s jejich manželkami. V takovém případě budou ostatní děti a vnoučata královny zbaveny svých povinností.Vyšší členové královské rodiny se převážně zabývají účastí v akcích a charitativních organizacích. Podle The Times v roce 2019 organizoval princ Charles 521 akcí, princezna Anne 506, princ Edward 308, princ Andrew 274, princ William 220 a princ Harry 201.Princ Charles je nejstarší syn královny a zdědí po ní britský trůn. Kromě něj má Alžběta II. ještě tři děti: princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa, který v roce 2019 složil pravomoci kvůli obvinění ze znásilnění nezletilých dívek. Druhé místo v pořadí na britský trůn zaujímá Charlesův syn princ William. Jeho mladší bratr princ Harry odstoupil jako vyšší člen královské rodiny v roce 2020 a přestěhoval se do Spojených států.

