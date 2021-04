https://cz.sputniknews.com/20210420/dotkne-se-to-vsech-za-co-pentagon-utrati-novy-vojensky-rozpocet-14200832.html

„Dotkne se to všech.“ Za co Pentagon utratí nový vojenský rozpočet

Zadržet Čínu

Zadržet ČínuI když je návrh rozpočtu zatím předběžný, můžeme učinit závěr, že Biden pokračuje v linii Donalda Trumpa na upevňování ozbrojených sil.Hlavním geopolitickým odpůrcem USA je podle textu dotazu Čína. V dokumentu se vytyčuje nutnost posílení americké vojenské přítomnosti u hranic ČLR. V březnu šéf Indicko-tichomořského velení Ozbrojených sil (INDOPACOM) admirál Philip Davidson oznámil, že na to je třeba minimálně 27 miliard dolarů. V regionu bude nutné rozmístit systémy protivzdušné obrany, výzvědná střediska, umístit rakety a radary a organizovat cvičení se spojenci.Rozpočtové prostředky budou podle všeho vynaloženy na další militarizaci západní části Tichého oceánu. V Pentagonu nejednou vyslovili záměr rozmístit raketové zbraně velkého dosahu na takzvané první řadě ostrovů, která zahrnuje Filipíny, Koreu a Japonsko. Nejbližší k čínským hranicím vojenská základna USA se nachází na Guamu, ve vzdálenosti dvou tisíců kilometrů, a to je příliš daleko.Ostatně podle slov představitelů obranného rezortu zatím američtí spojenci neprojevují v tomto regionu velkou ochotu k rozmístění cizích útočných zbraní. V USA uznávají, že bez pomoci přátelských států se nepodaří efektivně zadržovat Čínu.„Čína je hlavní výzvou, protože se snaží změnit světový pořádek. Peking jedná stále sebejistěji a vynakládá velká úsilí k tomu, aby nám omezil přístup ke svým hranicím. V současné době revidujeme to, co máme v Tichém oceáně. Hodnotíme početní stav vojsk, jejich výzbroj, možnosti, logistiku, infrastrukturu a vztahy se spojenci. Pak budou přijata všechna nezbytná rozhodnutí o vojenské výstavbě v tomto regionu,“ dodal.Rozvoj námořnictvaV rozpočtu bude dána přednost vojensko-námořním silám, především stavbě lodí. Budou financovány programy perspektivních strategických a víceúčelových ponorek a také mořských bezpilotních platforem, které americké námořnictvo hodlá široce využívat. Jak oznámil oficiální mluvčí Pentagonu John Kirby, je stavba lodí pod zvláštní kontrolou ministra obrany. Vyvážené a silné loďstvo je základem demonstrace síly, a to jak dnes, tak v budoucnu.Velení vojenského námořnictva je ochotné se postupně vzdát raketových křižníků typu Ticonderoga. Americké námořnictvo má 22 podobných lodí, jsou 35 let staré, to už je věková hranice. Modernizovat je Američané nehodlají. Náhradou budou torpédoborce třídy Arleigh Burke série Flight III. Čelní loď Jack Lucas bude odevzdána do provozu do roku 2023. Odborníci podotýkají, že moderní torpédoborce co do svých bojových možností zcela odpovídají křižníkům z 80. a 90. let. Ano, Arleigh Burke se nevyrovnají Ticonderogám v síle raketové salvy, jejich obsluha je ale mnohem levnější. Kromě toho je na palubě torpédoborců třetí série dost místa pro velitelská střediska vzdušných sil a protivzdušné obrany, jejichž funkci dnes vykonávají křižníky.Ve vojenském námořnictvu dříve konstatovali, že modernizační potenciál Ticonderog je prakticky vyčerpán a v budoucích ozbrojených konfliktech budou jen „plovoucími arzenály“, které dostávají navádění od jiných, modernějších platforem.Nové přístupyZnačné prostředky budou vyčleněny na hypersonické komplexy, rakety s plochou dráhou velkého doletu, bezdrátové řídicí systémy, digitální bojiště, dalekonosné dělostřelectvo a salvové raketomety, individuální výstroj vojáků a bezpilotní letouny. Zvláštní pozornost věnují v Pentagonu hypersonickým raketám. Uznávají, že USA v této oblasti vážně zaostaly za Ruskem a Čínou. Američané vyvíjejí několik hypersonických raket: Operational Fires pro pozemní vojska, Long Range Hypersonic Weapon pro vojenské námořnictvo, Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept a Air-Launched Rapid Response Weapon pro letectvo. Sériovou výrobu té poslední rakety plánovali zahájit už v příštím roce, nedávné neúspěšné zkoušky však mohou termíny posunout. Zatím nemá Washington ani jednu sériovou hypersonickou raketu.V rozpočtu se předpokládají značné prostředky na operace ve více doménách (Multi-Domain Operations) a na digitální bojiště. Američané plánují mj. zařídit rychlou výměnu informací mezi všemi druhy vojsk. Průzkumná četa v nepřátelském týlu bude moci dostávat v reálném čase z družice informace o terénu, zachytit cíl a samostatně, bez zprostředkovatelů, vyslat jeho souřadnice na ponorku s okřídlenými raketami, na letadlovou loď nebo letoun.Nová koncepce se realizuje na základě existující, která předpokládá společné akce armády, letectva a námořnictva. Tato triáda však bude doplněna operacemi ve vesmíru a v kybernetickém prostoru. Dříve nebyla tato dvě prostředí považována za potenciální bojiště.Američané aktivně investují do pokrokových technologií a koncepcí vedení boje, a nezapomínají na to, že hlavní zárukou bezpečnosti je jaderný štít. Bude se i nadále financovat program vývoje mezikontinentálních balistických raket Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), které mají vystřídat veterány studené války – rakety Minuteman III.V minulém roce dostal koncern Northrop Grumman na tyto cíle přes 13 miliard dolarů. Perspektivní mezikontinentální balistické rakety jsou podle všeho reakcí Washingtonu na nové strategické zbraně Ruska. V tom ho chtějí USA také dohánět.

