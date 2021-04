https://cz.sputniknews.com/20210420/fifa-proti-superlize-14203534.html

FIFA proti Superlize

FIFA proti Superlize

„FIFA rozhodně neschvaluje vytvoření Superligy, což je turnaj, který de facto představuje uzavřený obchod a odstupuje od stávajících institucí,“ řekl Infantino.

„Mnohé je ignorováno kvůli možnému krátkodobému finančnímu zisku pro některé. Lidé si to musí pořádně promyslet. Musí všechno promyslet a přijmout zodpovědnost. Pokud si někdo zvolí vlastní cestu, měl by žít s následky své volby. Jsou zodpovědní za svou volbu. To znamená, že jste buď uvnitř, nebo venku. Nemůžete být napůl uvnitř nebo napůl venku,“ dodal předseda FIFA.Co je Superliga?Anglické kluby Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea a Arsenal, španělské kluby Barcelona, Atletico, Real Madrid a italské kluby AC Milán, Inter Milán a Juventus informovaly o svém vlastním fotbalovém turnaji. Očekává se, že další tři kluby se k nim připojí později. A také co do statusu zakladatelů.„Vznik Superligy přichází v době, kdy globální pandemie zvýšila nestabilitu stávajícího ekonomického modelu evropského fotbalu. Zakládající kluby se navíc řadu let snažily zlepšit kvalitu a intenzitu stávajících evropských soutěží během každé sezóny a vytvořit formát pro pravidelné soutěže předních klubů a hráčů,“ vysvětluje motivy oficiální web Liverpoolu.Prezident UEFA Aleksander Čeferin v pondělí zopakoval, že kluby a hráči zapojení do navrhované Superligy by mohli být „co nejdříve“ vyloučeni ze všech soutěží UEFA a mistrovství světa.Ani fanoušci nemlčí, v prohlášení organizace Football Supporters Europe se tvrdí, že taková uzavřená soutěž bude posledním hřebíkem do rakve evropského fotbalu a opustí vše, co jej činilo tak populárním a úspěšným.

