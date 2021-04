https://cz.sputniknews.com/20210420/hamacek-hodla-sdelit-protest-ruskemu-velvyslanci-14197169.html

Hamáček hodlá sdělit protest ruskému velvyslanci. Obrátil se také na spojence

Hamáček hodlá sdělit protest ruskému velvyslanci. Obrátil se také na spojence

Současný ministr zahraničí ČR Jan Hamáček prohlásil, že odvetná reakce Moskvy na vyhoštění ruských diplomatů, kdy se Rusko rozhodlo vyhostit 20 zaměstnanců

Současný ministr zahraničí ČR Jan Hamáček prohlásil, že odvetná reakce Moskvy na vyhoštění ruských diplomatů, kdy se Rusko rozhodlo vyhostit 20 zaměstnanců české ambasády, paralyzovala práci Velvyslanectví Česka. Na zítra má Hamáček naplánovanou schůzku s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským, jemuž chce sdělit protest České republiky na postup Moskvy.Jak poznamenal český ministr, Česko se rovněž chystá obrátit se na své spojence. Cílem je podle slov Hamáčka dohodnout se na kolektivních akcích a požádat své spojence o vyjádření solidarity. Tvrdí také, že Česko požádalo o to, aby spojenecké země zhodnotily možnost předvolání ruských velvyslanců.Vyhoštění diplomatůČeská vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.Podle českého ministerstva zahraničí bude od úterý personál ruského velvyslanectví v republice složen z 27 diplomatů a 67 technických pracovníků a českého v Ruské federaci bude tvořit 5 diplomatů a 19 technických zaměstnanců.Vyhoštěné zaměstnanci českého velvyslanectví v Moskvě se včera večer vrátili do Prahy vojenským speciálem. Další část zpět do Česka míří v osobních autech, oznámil to po příletu vicepremiér Jan Hamáček, který přišel osobně přivítat členy diplomatického sboru.Hamáček zmínil, že zaměstnanci ambasády prožívají těžké okamžiky, i když nic neprovedli.„Pouze se prali za Českou republiku,“ prohlásil.

