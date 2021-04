https://cz.sputniknews.com/20210420/hamacek-nevyloucil-vyhosteni-dalsich-rusu-zaroven-pozadal-eu-a-nato-o-podporu-14194567.html

Hamáček nevyloučil vyhoštění dalších Rusů. Zároveň požádal EU a NATO o podporu

Hamáček nevyloučil vyhoštění dalších Rusů. Zároveň požádal EU a NATO o podporu

Reakce Ruska na kroky přijaté Prahou byla velmi razantní, Česko nevylučuje „nastavení vztahů na principu reciprocity", řekl na briefingu po návratu českých... 20.04.2021

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

diplomati

andrej babiš

velvyslanectví

jan hamáček

Podle Jana Hamáčka je v kauze výbuchu ve Vrběticích ve hře i varianta, že by Česko ještě dále snížilo počet ruských diplomatů na pražské ambasádě, a to na stejný počet, kolik diplomatů bude na české ambasádě v Moskvě, mohlo by domů poslat všechny.„Jsem připraven debatovat o tom, že je pošleme domů všechny a začneme od začátku,“ prohlásil Hamáček v pořadu České televize Události, komentáře.Hamáček by měl v úterý nebo ve středu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o dalším postupu České republiky. První místopředseda vlády dodal, že Praha by uvítala vyhoštění ruských důstojníků zpravodajských služeb spojenci EU a NATO. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ovšem dříve řekl, že Česko nepožádalo, aby země EU koordinovaně podpořily jeho postup.V tomto ohledu se Hamáčka zastal premiér Andrej Babiš (ANO), který žádost české strany o solidaritu označil za jasnou. Přesto se ale celá EU postavila za Česko. „Evropská unie stojí jednotně a solidárně za Českou republikou, která vypověděla 18 ruských diplomatů,“ řekl Borrell.Zeman byl překvapený, ale souhlasil, odtušil HamáčekV Událostech, komentářích Hamáček rovněž popsal, jak to vypadalo na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, která předcházela klíčové sobotní tiskové konferenci. Na otázku, jestli byl prezident překvapený, Hamáček odpověděl: „Myslím, že ano, protože ten krok byl velmi razantní… Kdyby prezident něco zpochybňoval, nemohli bychom říci, že máme jeho podporu,“ uzavřel.Připomeňme, že prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že prezident Miloš Zeman se k vyhoštění ruských diplomatů z České republiky a informacím o výbuchu ve Vrběticích vyjádří příští neděli v televizi Prima. V sobotu po zveřejnění informací mluvčí na Twitteru uvedl, že Zemana o případu informoval premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti,“ dodal. Babiš novinářům řekl, že Zeman ve věci vládě vyjádřil absolutní podporu.Reakce Ruska byla nepřijatelná, neadekvátní, řekl BabišBabiš včera večer prohlásil, že s Hamáčkem záležitost neprobíral, protože vicepremiér po jednání vlády musel odjet na jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Hovořit s ním o tom bude chtít v úterý nebo ve středu. „Ale určitě budeme nějakým způsobem reagovat,“ řekl premiér.Vyhoštění diplomatů Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.Podle českého ministerstva zahraničí bude od úterý personál ruského velvyslanectví v republice složen z 27 diplomatů a 67 technických pracovníků a českého v Ruské federaci bude tvořit 5 diplomatů a 19 technických zaměstnanců.Vyhoštěné zaměstnanci českého velvyslanectví v Moskvě se včera večer vrátili do Prahy vojenským speciálem. Další část zpět do Česka míří v osobních autech, oznámil to po příletu vicepremiér Jan Hamáček, který přišel osobně přivítat členy diplomatického sboru.Hamáček zmínil, že zaměstnanci ambasády prožívají těžké okamžiky, i když nic neprovedli. „Pouze se prali za Českou republiku,“ prohlásil. „Uděláme maximum pro to, abychom jim tuto těžkou chvíli ulehčili, poskytneme jim maximální servis, poskytneme jim zázemí, protože někteří z nich se prostě nemají kam vrátit, neměli tady byty, budeme zajišťovat ubytování,“ řekl Hamáček.

2021

Zprávy

