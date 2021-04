https://cz.sputniknews.com/20210420/jde-o-typickou-valecnou-propagandu-poslanec-nr-sr-ubos-blaha-ke-kauze-vrbetice-14203722.html

„Jde o typickou válečnou propagandu." Poslanec NR SR Ľuboš Blaha ke kauze Vrbětice

„Jde o typickou válečnou propagandu.“ Poslanec NR SR Ľuboš Blaha ke kauze Vrbětice

Premiér České republiky Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu 17. dubna informovali o údajném zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchu

Premiér České republiky Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu 17. dubna informovali o údajném zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Podle Bezpečnostního úřadu nyní nelze podrobnosti případu odtajnit. Po vzájemném vyhoštění pracovníků diplomatických misí bude vláda ČR projednávat další kroky proti Ruské federaci.Dnes ministr vnitra a úřadující ministr zahraničí Hamáček na Facebooku napsal, že kvůli razantní reakci Ruska počítá dokonce i s vyhoštěním všech ruských diplomatů z ČR. Svůj postoj označil následovně: „Na vyhoštění svých diplomatů jsem čekal trochu jinou reakci z ruské strany, ale dobrá. Musíme to fázovat. Dnes přišel Rosatom, který je nepotěší. A musíme se poradit o dalších variantách. Já jsem připraven na vše. I na budování vztahů úplně od začátku. To znamená, že je pošleme domů všechny.“Absence důvodů pro možný útok RFGradující situaci, která může potenciálně ovlivnit i sousední státy a partnery ČR v EU, a okolnosti zveřejnění kauzy okomentoval v rozhovoru pro agenturu Sputnik poslanec slovenské Národní rady za Směr-SD Ľuboš Blaha. V jednání předních zástupců české vlády politik vidí náznaky válečné propagandy, které se podobají událostem z minulosti.Podle slovenského poslance Rusko nemělo logické důvody podobné akce podnikat. Apeloval navíc i k absenci důkazů ze strany bezpečnostních orgánů. O víkendu premiér Babiš avizoval, že bude žádat parlament o odtajnění údajů, aby veřejnost je posoudila sama. Nakonec k tomu nedošlo kvůli probíhajícímu šetření.Blaha svůj postoj argumentoval slovy: „Byla to sama česká policie, která případ už dávno uzavřela jako nehodu. A dnes bez jakýchkoliv důkazů budeme tvrdit, že v tom má prsty Ruská federace? A nač by Rusové vyhazovali do ovzduší muniční sklad? Pokud by o něm věděli, stačilo by, aby na to upozornili, vždyť takové sklady se zbraněmi určenými pro ukrajinské banderovce či syrské džihádisty jsou samy o sobě porušením mezinárodního práva*. Neexistují důkazy, neexistuje úmysl, neexistuje žádný logický argument, proč by to Rusové dělali. Je to celé k smíchu a vnímám to jako nešikovnou propagandu místních rusofobů. Jsem přesvědčen, že náš bratrský český národ si vyostřování vztahů s Ruskem nepřeje, stejně ani my Slováci.“Klín do vztahů Slovenska a RF?Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová jako jedna z prvních vyjádřila svou podporu České republice v souvislosti s incidenty ve Vrběticích. O víkendu informovala, že stát „podrobně sleduje“ vývoj případu a kroky České republiky považuje za vhodné. Navíc její mluvčí Martin Strižinec dnes informoval, že Čaputová pozvala prezidenta Spojených států na návštěvu Slovenska. Přijetí pozvání bude ovšem záležet na vývoji situace na rusko-ukrajinské hranici. Postoj prezidentky k případu Vrbětice a její vřelý vztah k USA ve svém komentáři neopomenul poslanec Blaha.Zajímalo nás také, zda se nyní zveřejněné informace o kauze ve Vrběticích promítnou do vývoje slovensko-ruských vztahů, včetně slovenské bezpečnostní strategie. Případně, dojde-li ke změně postoje Slovenska k použití ruské vakcíny Sputnik V. Podle názoru Blahy kvůli dodání ruské očkovací látky na Slovensko došlo ke zcela neobvyklé situaci, kterou nová vláda řeší.I když příznivý vývoj slovensko-ruských vztahů se poslanci jeví jako málo pravděpodobný, apeluje na zabránění válečnému narativu. „Největší vládní strana OĽaNO je v schizofrenní situaci, protože na jedné straně se od ní očekává, že bude útočit na Rusko, a na straně druhé položila silný marketingový důraz na to, že expremiér Igor Matovič dovezl na Slovensko ruský Sputnik. V této fázi se to tedy budou snažit oddělovat, ale americká ambasáda bude určitě tlačit. Myslím, že při aktuální pravicové vládě lze očekávat zhoršení slovensko-ruských vztahů, což je velká škoda a může to mít pro Slovensko nedozírné následky. O to více Směr jako levicová strana tlačí na referendum o předčasných volbách. Musíme zabránit válečným štváčům, aby šířili rusofobii a proti vůli a zájmům Slováků nás hnali do agresivních činů vůči bratrskému ruskému národu,“ prohlásil Luboš Blaha v komentáři.*Česká republika je od prosince 2014 členem Smlouvy o obchodu se zbraněmi, jejímž cílem je globální kontrola a předcházení nelegálnímu mezinárodnímu obchodu se zbraněmi. V roce 2016 dvě nezávislé investigativní organizace (Balkan Investigative Reporting Network, BRIN, a Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) zveřejnily roční studii založenou na údajích o vývozu zbraní, zpráv OSN, sledování letadel a kupních smluv. Vyšetřování ukázalo, že osm evropských států, včetně České republiky, se účastnilo nelegálního obchodu s municí do arabských států, dodávajících ji dále na území válečného konfliktu v Sýrii a Jemenu.

česká republika

slovensko

rusko

