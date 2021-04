Kreml o Vrběticích: Obvinění jsou pobuřující, chování ČR likviduje dvoustranné vztahy

„Snažili jsme se to pochopit kolektivně, kolegové mi pomáhali to zjistit. Ambasáda v Praze mi pomohla - všichni jsme se zapojili, abychom pochopili, co se stalo s těmito výbuchy, s těmi sklady v České republice… Za sedm let se orgánům ČR nepodařilo odpovědět na otázku, kdo za to může. Nemohli ani odpovědět na otázku, co se tam stalo,“ reagovala Zacharovová ve vysílání ruské rozhlasové stanice Vesti FM na tiskovou konferenci premiéra Andreje Babiše.