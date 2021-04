https://cz.sputniknews.com/20210420/media-prozradila-jmeno-tretiho-podezreleho-z-ucasti-na-vybusich-ve-vrbeticich-14199972.html

Média prozradila jméno třetího podezřelého z účasti na výbuších ve Vrběticích

Média prozradila jméno třetího podezřelého z účasti na výbuších ve Vrběticích

Jedním z členů týmu nasazeného na Vrbětice byl Sergej Fedotov, starší agent, jenž je podle zjištění českých vyšetřovacích úřadů právě odborníkem na jedy a

2021-04-20T16:31+0200

2021-04-20T16:31+0200

2021-04-20T16:56+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

praha

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/14200110_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_8184f0a26591fbf6b10252ecf70e183f.jpg

Jedním z členů týmu nasazeného na Vrbětice byl Sergej Fedotov, starší agent, jenž je podle zjištění českých vyšetřovacích úřadů právě odborníkem na jedy a výbušniny. Právě on měl podle vyšetřovací verze sestrojit výbušný aparát, který sklad s municí vyhodil do povětří, uvádí se v materiálu.Článek popisuje Fedotova jako člena „elitní skupiny GRU, známé jako útvar 29155“. Podle údajů zdroje pracoval v ruské diplomatické misi v České republice.Jak je uvedeno v publikaci, Fedotov se údajně objevoval v Bulharsku v době pokusu otrávit místního obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, kterému patřila produkce skladu.Mezi vyhoštěnými ruskými diplomaty je ještě jeden důstojník, který zastával „funkci náměstka vojenského atašé do té doby, dokud tajné služby a policie neinformovaly o incidentu ve Vrběticích,“ dodal zdroj.Český nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že za výbuchem ve Vrběticích stojí stejní lidé, kteří jsou ve Velké Británii podezřelí z otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala - Rusové Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Kreml označil tato obvinění za absurdní.Krize ve vztazích mezi Českou republikou a RuskemV sobotu český ministr zahraničí Jan Hamáček prohlásil, že všech 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze musí opustit zemi do 48 hodin. Diplomaté byli obviněni z práce pro ruské tajné služby. Český premiér Andrej Babiš dále uvedl, že úřady podezřívají Moskvu z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Podle místních sdělovacích prostředků měl incident zabránit dodávce munice na Ukrajinu.Česká policie zařadila Petrova a Boširova na seznam hledaných osob. A státní společnost Rosatom byla vyloučena z uchazečů o stavbu jaderné elektrárny Dukovany. Následně Praha požádala, aby Rusko vrátilo část městského parku Stromovka, kterou nyní používá ruské velvyslanectví.V reakci na to Moskva prohlásila 20 pracovníků českého velvyslanectví za persona non grata. Mezi nimi je i zástupce velvyslance, což bylo pro Prahu překvapením.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a přitažené za vlasy. Podle oficiální mluvčí ministerstva Marie Zacharové je situace s vyšetřováním výbuchů ve skladech v České republice „marasmatickou přehlídkou“, která slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a puč v Bělorusku.

https://cz.sputniknews.com/20210420/spolecnost-bulharskeho-obchodnika-se-zbranemi-gebreva-odmita-ze-v-ceskych-skladech-vybuchla-jeji-13504446.html

8

praha

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, praha, česká republika