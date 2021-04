https://cz.sputniknews.com/20210420/napeti-v-cernem-mori-ministerstvo-zahranici-usa-oznacilo-ruska-omezeni-za-eskalaci-kreml-reaguje-14193154.html

Napětí v Černém moři. Ministerstvo zahraničí USA označilo ruská omezení za eskalaci. Kreml reaguje

Napětí v Černém moři. Ministerstvo zahraničí USA označilo ruská omezení za eskalaci. Kreml reaguje

Zdroj na Ministerstvu zahraničí Turecka agentuře dříve potvrdil, že Londýn uvědomil Ankaru o tom, že britská loď propluje Bosporem do Černého moře v prvním

Zdroj na Ministerstvu zahraničí Turecka agentuře dříve potvrdil, že Londýn uvědomil Ankaru o tom, že britská loď propluje Bosporem do Černého moře v prvním květnovém týdnu; list The Times napsal, že to bude projevem solidarity s Ukrajinou. O proplutí Bosporem svých válečných lodí informoval Turecko v minulém týdnu také Washington, pak se ale Pentagon těchto plánů vzdal.Podotkl rovněž, že se napětí stupňuje nejen v Černém moři, a vyjádřil naději na to, že západní partneři budou plnit konvenci z Montreux.Tento dokument byl schválen v roce 1936, potvrzuje pro obchodní lodě svobodu plavby přes průlivy jak v mírové, tak i ve válečné době, stanovuje pro ně ale různé režimy. Konvence omezuje pobyt v Černém moři válečných lodí nečernomořských států na tři týdny a předpokládá, že se ve vodách může nacházet současně maximálně devět podobných lodí o celkovém výtlaku maximálně 30 tisíc tun.Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price vyjádřil dříve v písemném prohlášení své „hluboké znepokojení“ tímto zákazem a obvinil Rusko z činění překážek práci ukrajinských přístavů v Azovském moři.Znovu zopakoval, že USA jsou znepokojeny předpokládaným zvyšováním počtu ruských vojáků v blízkosti ukrajinských hranic, a prohlásil, že takové množství vojáků tam nebylo od roku 2014.Podle údajů bulletinu Úřadu pro navigaci a oceánografii Ministerstva obrany Ruska, který byl zveřejněn 14. dubna, od 21.00 24. dubna až do 21.00 31. října se pozastavuje uplatnění práva mírového proplutí přes územní moře Ruské federace cizích válečných lodí a jiných státních lodí v třech oblastech Černého moře. Přitom bylo zdůrazněno, že plánované zavřené zóny nebudou překážet plavbě přes Kerčský průliv, a kromě toho se nacházejí všechny tři v územních vodách Ruska.

