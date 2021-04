https://cz.sputniknews.com/20210420/nemecko-prijalo-rozhodnuti-ve-prospech-plynovodu-nord-stream-2-prohlasila-merkelova-14195578.html

Německo přijalo rozhodnutí ve prospěch plynovodu Nord Stream 2, prohlásila Merkelová

Německo přijalo rozhodnutí ve prospěch plynovodu Nord Stream 2, prohlásila Merkelová

„Vím o rozporech v souvislosti s projektem plynovodu Nord Stream 2, znám pozici mnoha členských zemí (PS RE). V EU jsme našli společnou pozici cestou opravy

2021-04-20T13:52+0200

2021-04-20T13:52+0200

2021-04-20T13:52+0200

nord stream 2

plynovod

angela merkelová

plyn

německo

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/13062772_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_1563f09f2b0a5cfe40531f1ffe615000.jpg

„Vím o rozporech v souvislosti s projektem plynovodu Nord Stream 2, znám pozici mnoha členských zemí (PS RE). V EU jsme našli společnou pozici cestou opravy plynové směrnice pro tento plynovod. V každém případ chci říci, že plyn nikoli z Nord Stream 2, přes který se zatím nedodává, ale z Nord Stream 1 není o nic horší než ten, který se dodává tranzitem přes Ukrajinu nebo přichází do Evropy z Ruska přes Turecko,“ řekla Merkelová.Dodala, že Německo „přijalo rozhodnutí o výstavbě plynovodu Nord Stream 2, je to politický boj, který mnozí vidí jinak“.„Mám dojem, že v otázce projektu Nord Stream 2 jde o konflikt (ohledně pozice některých evropských zemí vůči plynovodu – red.), který je rozsáhlejší a týká se otázky, jak široce chceme obchodovat s Ruskem mj. v energetické sféře,“ dodala Merkelová a poznamenala, že Německo i nadále podporuje Ukrajinu jakožto tranzitní zemi v dodávkách ruského plynu do Evropy.Kromě toho dnes Merkelová promluvil o nutnosti dialogu s Ruskem. „Máme celkem velmi mnoho konfliktů s Ruskem, které bohužel naše vztahy komplikují. Zůstávám ale i nadále člověkem, který neustále říká: musíme spolu mluvit,“ řekla Merkelová a dodala, že „musíme zůstávat v dialogu“.Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu, v důsledku toho musela švýcarská společnost Allseas pokládku zastavit. V SRN vystupují pro dostavění plynovodu a odmítají jednostranné exteritoriální sankce USA.

https://cz.sputniknews.com/20210416/ukrajinsky-prezident-zelenskyj-oznacil-plynovod-nord-stream-2-za-otazku-valky-13488486.html

2

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plynovod, angela merkelová, plyn, německo, rusko