Projev ukrajinského poslance v PACE vyvolal skandál

Ukrajinského delegáta pobouřilo, že ve zprávě nazvané V čem vidí shromáždění strategické priority Rady Evropy není zmínka o územní celistvosti a svrchovanosti

Ukrajinského delegáta pobouřilo, že ve zprávě nazvané V čem vidí shromáždění strategické priority Rady Evropy není zmínka o územní celistvosti a svrchovanosti členských států ani o mírovém řešení konfliktů.„A u nás v Evropě probíhají války. Chci vám to připomenout. Mnozí z vás na to zapomínají. Vzal jsem tuto vlajku,“ řekl a začal vytahovat modro-žluté plátno.Poslanec byl rozhořčený a pokoušel se zjistit, proč mu nebylo dovoleno vystupovat s národní vlajkou, a pokračoval ve svém projevu. Poté byl Dams nucen vypnout poslanci mikrofon.Předseda PACE připomněl, že poslance několikrát žádal, aby dodržoval pravidla.„Není to poprvé, kdy vy, pane Gončarenko, hrubě zneužíváte svého práva na vystoupení,“ zdůraznil Dams.Požádal, aby byla připravena zpráva o tomto incidentu.V této chvíli Dams Gončarenkovi připomněl, že takové chování není v PACE dovoleno.

