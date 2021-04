https://cz.sputniknews.com/20210420/rfpi-argentina-zahajila-vyrobu-sputniku-v-bude-jej-moci-vyvazet-do-regionu-14204627.html

RFPI: Argentina zahájila výrobu Sputniku V, bude jej moci vyvážet do regionu

RFPI: Argentina zahájila výrobu Sputniku V, bude jej moci vyvážet do regionu

Argentina jako první v Latinské Americe zahájila výrobu ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, kterou lze v budoucnu vyvážet do Střední a Latinské Ameriky... 20.04.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že RFPI a partneři uskutečnili převod technologií pro Laboratorios Richmond, první vyrobená šarže bude dodána do Gamalejova ústavu ke kontrole kvality přípravku. „Produkce Sputniku V v Argentině by měla být zahájena v červnu. Vakcína vyrobená v Argentině může být v budoucnu exportována do dalších zemí Střední a Latinské Ameriky,“ upřesnili ve fondu.Argentinský prezident Alberto Fernández, kterého cituje fond, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme v Argentině vyrábět vakcínu Sputnik V, jejíž pomocí již nyní chráníme naši populaci a máme vynikající výsledky. Bude to skvělá možnost posunout se vpřed v boji proti pandemii nejen v Argentině, ale i v Latinské Americe.“Argentina je první latinskoamerickou zemí, která oficiálně zaregistrovala Sputnik V na svém území. Registrace byla provedena v rámci povolení pro nouzové použití. Očkování ruskou vakcínou bylo v Argentině zahájeno 29. prosince 2020.Ruské vakcínyMinisterstvo zdravotnictví RF v srpnu loňského roku zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě Sputnik V vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 60 zemích s celkovým počtem obyvatelstva přes 1,5 miliardy lidí. Účinnost Sputniku V činí 91,6 %, což potvrzuje publikace dat v The Lancet, jednom z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.

Zprávy

