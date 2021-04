https://cz.sputniknews.com/20210420/ruska-armada-odhalila-plany-ozbrojencu-na-pripravu-utoku-v-syrii-14194233.html

Ruská armáda odhalila plány ozbrojenců na přípravu útoků v Sýrii

Informace o útocích ze strany teroristů oznámil na briefingu zástupce vedoucího centra kontradmirál Alexandr Karpov.

Informace o útocích ze strany teroristů oznámil na briefingu zástupce vedoucího centra kontradmirál Alexandr Karpov.Teroristé se podle jeho slov připravují na útok ve výcvikových táborech ozbrojenců, kteří se nacházejí „na územích nekontrolovaných syrskými úřady, včetně zóny Al-Tanf, kterou ovládají ozbrojené síly USA“.Občanská válka v Sýrii Občanská válka v Sýrii trvá od roku 2011. Před 10 lety začaly masové protesty, které následně vedly k vypuknutí občanské krvavé války kvůli činnosti řady západních zemí i monarchií Perského zálivu.Důsledkem je téměř půl milionu mrtvých, dva miliony zraněných, více než 6,5 milionu uprchlíků po celém světě, hospodářský kolaps v zemi a řádění ozbrojených žoldáků v některých regionech.Ani deset let po odstartování syrské tragédie Západ neustupuje od tlaku na zákonnou syrskou vládu. Vyčerpanou syrskou ekonomiku stále drtí přísné sankce a hospodářská blokáda. Nenapravitelnými škodami trpí obyčejní Syřané, kteří se ocitají bez léků, chleba a paliva, a jsou tak na pokraji humanitární katastrofy.Hrozba migrační krize Orgány Ruska a Sýrie na konci minulého měsíce před konáním summitu EU uvedly, že Sýrii hrozí nová migrační krize. Humanitární katastrofu vyvolávají Spojené státy a jejich spojenci.Ve společném prohlášení šéfové koordinačních štábů pro návrat uprchlíků Michail Mizincev a Husein Makhlúf uvedli, že Spojené státy a jejich spojenci vedou politiku striktních omezení proti syrskému národu, aby „ekonomicky udusily zemi“ a izolovaly ji na mezinárodní aréně.Špatná ekonomická situace vede ke zpomalení procesu návratu uprchlíků do Sýrie.Po vzniku migrační krize v roce 2015, kterou vyvolal prudký nárůst migrantů do Evropské unie ze Středního východu, Afriky a dalších regionů, uzavřela Evropská unie s Tureckem dohodu, která měla pomoci zastavit příliv nelegálních migrantů do Evropy z této země.V souladu s dohodou Evropská unie finančně pomáhala Turecku, které přijímá největší počet uprchlíků, převážně ze sousední Sýrie. Turecko se také zavázalo přijímat nelegální migranty, kteří přechází do EU přes jeho území, zejména do Řecka. Zmiňme, že Evropská unie souhlasila, že bude přijímat legální migranty ze Sýrie.V polovině března vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Josep Borrell oznámil, že EU plánuje obnovit svoji dohodu o migraci s Tureckem. Přitom Turecko několikrát vyhrožovalo Evropské unii novými vlnami uprchlíků, pokud nebudou splněny její požadavky ohledně ekonomické pomoci.

