Ruské MZV reagovalo na Babišovo prohlášení: Praha sama nedokáže pochopit, co se ve skladech stalo

Ruské MZV reagovalo na Babišovo prohlášení: Praha sama nedokáže pochopit, co se ve skladech stalo

Situaci s vyšetřováním výbuchů ve Vrběticích označilo ruské ministerstvo zahraničí za šílenství. Podle něj česká vláda dokonce sama neměla informace, komu... 20.04.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí ruského ministerstva Maria Zacharovová tak reagovala na včerejší prohlášení předsedy vlády Andreje Babiše.„Je to paradox, ale v tomto případě neexistují prakticky žádné oficiální materiály,“ zdůraznila.Zacharovová byla pobouřená, že za celých sedm let nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, nebyly odhaleny ani důvody, ani viníci výbuchů.„Uplynulo sedm let. Proběhlo soudní řízení? Nebyl žádný soud. Byli zabiti dva lidé,“ naštvala se.Zacharovová rovněž poznamenala, že „během vyšetřování se objevila fantastická věc“.Sklady podle ní nekontrolovaly specializované agentury, ani policie.Premiér Andrej Babiš (ANO) k vrbětické kauze včera během tiskové konference uvedl, že aktivita Ruska v souvislosti s muničním skladem, jehož výbuch si vyžádal dva životy českých občanů, nelze považovat za útok na ČR.Zároveň dodal, že zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) nemůže být zveřejněna, přestože o to usiloval.Kauza VrběticeV této souvislosti zmiňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena na jiné místo.

