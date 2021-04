https://cz.sputniknews.com/20210420/rusky-expert-cesi-rychle-pochopi-ze-si-s-rosatomem-strelili-do-nohy-14197504.html

Ruský expert: Češi rychle pochopí, že si s Rosatomem střelili do nohy

Ruský expert: Češi rychle pochopí, že si s Rosatomem střelili do nohy

Mitrahovič: Rosatom bez projektu Dukovany samozřejmě přežije. Má zakázky na 10 let dopředu v hodnotě 140 miliard dolarů. Proto zde nebude žádná katastrofa.

2021-04-20T20:25+0200

2021-04-20T20:25+0200

2021-04-20T20:25+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

česká republika

rosatom

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/600/00/6000032_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5deae10910d9a73068e6221073a98fa5.jpg

Mitrahovič: Rosatom bez projektu Dukovany samozřejmě přežije. Má zakázky na 10 let dopředu v hodnotě 140 miliard dolarů. Proto zde nebude žádná katastrofa. Ačkoli by tyto peníze také přišly vhod. Rosatom nyní nebude moci vystupovat ani jako subdodavatel, ačkoliv taková varianta byla také zvažována.Větší ztráty však bude mít česká strana. Pokud nebude nucena se zcela vzdát projektu, začne jej dokončovat s Američany, Korejci nebo Francouzi. A určitě to bude trvat déle než s Ruskem a bude to dražší než s Ruskem. A méně bezpečné.Rosatom nabízel výstavbu reaktoru třetí generace III+, který již stavíme a provozujeme ve své zemi i v zahraničí, například v Bělorusku, Turecku, Maďarsku, Finsku a dalších zemích. A Francouzi a Američané mají reaktory třetí generace pouze v rámci projektů v Číně, na svém vlastním území je nemají.Pokud by Ruská federace prováděla výstavbu, pak by její výsledky lépe ladily se stávající jadernou infrastrukturou České republiky, která je, jak víte, postavena podle sovětského a ruského průmyslového designu. Rusko navíc dodává do České republiky jaderné palivo, zatímco USA vyvážejí kopie ruského paliva, s nimiž měla ČR problémy. V roce 2006 bylo české vedení nuceno přestat používat americké palivo.Shrnuji: Současná situace je pro nás nepříjemnou ztrátou trhu. Pro Českou republiku to znamená vysoké ekonomické a technologické náklady. Myslím si, že až Češi ochladnou, pochopí, že nepřijali nejrozumnější rozhodnutí. Ale co se dá dělat? Politika zde zvítězila nad ekonomikou.Zmínil jste možnost, že by se Češi vzdali projektu dokončení jaderné elektrárny Dukovany. Myslíte si, že by se Česká republika mohla obejít bez mírového atomu?Česká republika je stále zemí se střední úrovní rozvoje, nemůže si v nejbližších letech dovolit úplný přechod na obnovitelnou energii. Pouze takové země, jako je například bohaté Dánsko, budou moci úplně přejít na zelenou alternativu. Dokonce i když mluvíme o nejbližší budoucnosti, není to Německo, kde téměř 40 % spotřeby elektřiny již nyní zajišťují obnovitelné zdroje energie, zatímco v České republice zatím pouze 14 %.Otázka je jednoduchá - jste připraveni na vyšší platby za elektřinu, nebo ne? Německo se zaměřilo na aktivní rozvoj obnovitelné energie, oni si to prostě mohou dovolit. Obyvatelstvo se potýká s vysokými cenami elektřiny. Porovnáme-li to s ekonomicky slabými evropskými zeměmi (například s Rumunskem), ceny jsou několikanásobně vyšší.Zkrátka to, co si mohou dovolit bohatí Němci nebo třeba Dánové, si nemusí nutně dovolovat jejich sousedé. V Polsku, kde vůbec není žádná jaderná elektrárna, spoléhají na uhlí. A nehledě na všechny pokusy Evropské komise a německých politiků donutit Poláky, aby se vzdali uhlí, ti to nedělají. U všech je to různé. Francouzi obecně vyrábějí až 80 % elektřiny v jaderných elektrárnách. Angličané staví novou jadernou elektrárnu Hinkley Point s využitím čínských půjček a francouzských technologií.Pro Čechy je rozvoj výroby jaderné energie v dohledné budoucnosti správným a racionálním rozhodnutím. Stejně jako je správná orientace na zemní plyn. Není to tak dávno, co v očekávání Nord Stream 2 vybudovali Češi na svém území další infrastrukturu. A donedávna byli loajální k novému ruskému plynovému projektu. Pokud se zde změní přístup pod nátlakem právě těch USA, co se stane s potrubím, které je již položeno v české půdě? Zůstane nepoužité a bude, obrazně řečeno, hnít? Myslím si, že pro Čechy bude těžší odmítnout Nord Stream 2 než spolupráci s Rosatomem.Připouštíte, že se situace s tendrem na dostavbu Dukovan obrátí? Například pokud se politické klima ve vztazích mezi Ruskem a Českou republikou oteplí?Nikdy neříkej nikdy, zvláště pokud jde o atomové, zpravidla velmi dlouhodobé projekty. V historii jaderné energie byly precedenty, kdy společnost jedné země začala stavět objekt a společnost jiné země jej dokončovala. Nejvýraznějším příkladem je výstavba jaderné elektrárny Búšehr v Íránu. Začal ji budovat německý koncern Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU) a dokončovalo ji Rusko.To znamená, že teoreticky je možné všechno. Zahájení výstavby v Dukovanech je naplánováno na rok 2029 a dokončení na rok 2036. Kolik vody uteče! Nevíme, jak se do té doby změní vztahy mezi Ruskem a Evropou, Ruskem a Českou republikou. Například si nedokáži představit, jak bude dnes fungovat obří budova českého velvyslanectví v centru Moskvy. Zůstalo v ní pět lidí a bez ruského personálu. Kdo, promiňte, bude toto vše obsluhovat, uklízet, sledovat fungování elektřiny?Je jasné, že taková situace nemůže trvat věčně, že nakonec bude nalezen kompromis. Možná se nejdříve urovná situace kolem velvyslanectví Ruské federace a České republiky a poté se začnou řešit i ekonomické otázky.

https://cz.sputniknews.com/20210420/v-rusku-kvuli-vyostreni-vztahu-vyzvali-k-zakazu-ceskeho-piva--14196162.html

2

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, česká republika, rosatom, rusko