https://cz.sputniknews.com/20210420/spolecnost-bulharskeho-obchodnika-se-zbranemi-gebreva-odmita-ze-v-ceskych-skladech-vybuchla-jeji-13504446.html

Společnost bulharského obchodníka se zbraněmi odmítá, že v českých skladech vybuchla její munice

Společnost bulharského obchodníka se zbraněmi odmítá, že v českých skladech vybuchla její munice

Společnost EMCO bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva nevyvážela na Ukrajinu munici, která byla vyrobená v Česku. Vyplývá to z prohlášení... 20.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-20T08:54+0200

2021-04-20T08:54+0200

2021-04-20T10:43+0200

rusko

bulharsko

česká republika

čr

svět

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/13504423_0:120:3069:1846_1920x0_80_0_0_98dc8143b0db89686850f700448b79b7.jpg

Společnost EMCO bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva nevyvážela na Ukrajinu munici, která byla vyrobená v Česku. Vyplývá to z prohlášení společnosti, které cituje Bulharská národní televize (BNT).Bulharská společnost odmítá spojení s výbuchy skladů v Česku.V EMCO také odmítají, že munice, která vybuchla na skladech ve Vrběticích v roce 2014, by jim patřila. Bulharská národní televize zároveň zdůrazňuje, že právě export zbraní na Ukrajinu je hlavní verzí otravy Gebreva, jeho syna Chista a úředníka Valentina Tachčieva.Ve společnosti Gebreva zdůraznili, že rok před výbuchy a rok po výbuších EMCO neplánovala převoz své produkce ze skladů ani do Bulharska, ani do jiných zemí. Dodali také, že vyšetřovací orgány žádné země nežádaly o podobné informace.Diplomatický skandálPředseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

igor kalna preco vsetci uražaju rusov? ked boli vzdy o 2 kroky dopredu,takuto blbost by nespravili 9

Vašek.Kraťas Domeček doměnek a lží se již hroutí . Neměli tam Vietnamci nakonec jen sklad protechniky ? Nebo tady vlády tají sklady mezinárodních teroristů ?? 5

7

rusko

bulharsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, bulharsko, česká republika, kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka