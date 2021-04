https://cz.sputniknews.com/20210420/statni-zastupce-zeman-terorismus-to-nebyl-vybuchy-ve-vrbeticich-neposkodily-ustavni-zrizeni-14196925.html

Státní zástupce Zeman: Terorismus to nebyl. Výbuchy ve Vrběticích nepoškodily ústavní zřízení

Zeman zdůraznil, že pojem státní terorismus, jak události ve Vrběticích označuje řada českých politiků, právo nezná. Nešlo ani o běžný terorismus, neboť

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

česká republika

Zeman zdůraznil, že pojem státní terorismus, jak události ve Vrběticích označuje řada českých politiků, právo nezná. Nešlo ani o běžný terorismus, neboť podle státního žalobce cílem útočníků nebylo poškození ústavního zřízení ČR či obranyschopnost země.Jak skutečnost charakterizují politici, je podle něj čistě na nich. Policie výbuch vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení.Dříve premiér Andrej Babiš (ANO) pobouřil opozici tím, že v pondělí konstatoval, že cílem údajných útočníků ve Vrběticích nebyl samotný sklad, ale zboží.V úterý poslanci sněmovního branného výboru konstatovali, že důkazy tajných služeb a policie jsou natolik přesvědčivé, že do výbuchů v roce 2014 na skladištích s vojenským materiálem ve Vrběticích jsou zapojeni agenti ruské vojenské rozvědky.Výbor proto přijal usnesení, ve kterém žádá Rusko o omluvu, uhrazení škod způsobených výbuchem a také náhrady rodinám dvou Čechů, kteří při výbuchu zemřeli. Zároveň podle předsedkyně výboru Jany Černochové (ODS) vyzvali českou vládu, aby vypověděla tolik ruských diplomatů, aby se počty pracovníků v Moskvě a Praze srovnaly.Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) po návratu českých diplomatů do vlasti nevyloučil, že vyhostí všechny ruské diplomaty v Česku a „začneme od začátku“.Rusko odmítá odpovědnost za výbuchy ve Vrběticích. Podle Kremlu Česká republika záměrně ničí dvoustranné vztahy a snaží se připodobnit Spojeným státům. Tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová v neděli uvedla, že česká vláda učinila svá prohlášení o údajných ruských agentech zapletených do explozí na vojenských skladech, aby tím zakryla skandální informace o připravovaném státním převratu v Bělorusku, který počítal s fyzickou likvidací prezidenta Alexandra Lukašenka.

česká republika

