Stíhací letouny MiG-31 provedly raketové střelby nad Tichým oceánem

Piloti vylepšovali taktické tahy vedení blízkého vzdušného boje, prvky manévrování s velkými úhly sklonu a náklonu. Zvláštní pozornost byla věnována pilotování

Piloti vylepšovali taktické tahy vedení blízkého vzdušného boje, prvky manévrování s velkými úhly sklonu a náklonu. Zvláštní pozornost byla věnována pilotování s útočnými a obrannými manévry. Pilotování bylo cvičeno na vysokých a nízkých a velmi nízkých výškách. MiG-31 je zachycovací stíhací letoun schopný vyvíjet rychlost až 3 Ma. Letadlo může nést čtyři rakety třídy vzduch-vzduch velkého dosahu R-33.Stíhací letouny MiG-31 poprvé přeletěly nad severním pólem s dotankováním paliva ve vzduchuDříve poprvé v historii ruského námořnictva dvojice stíhaček MiG-31 v rámci arktické expedice uskutečnila let do polární oblasti s dotankováním ve vzduchu s průletem geografického bodu severního pólu. let se uskutečnil v rámci komplexní expedice Umka-21.

