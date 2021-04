https://cz.sputniknews.com/20210420/tak-to-tu-jeste-nebylo-pomeje-poblaznila-sledujici-odvaznou-fotkou-v-sitovanych-puncochacich-13501579.html

Tak to tu ještě nebylo: Pomeje pobláznila sledující odvážnou fotkou v síťovaných punčocháčích

Tak to tu ještě nebylo: Pomeje pobláznila sledující odvážnou fotkou v síťovaných punčocháčích

Známá česká DJka Andrea Pomeje zveřejnila na svém účtu na Instagramu nový snímek, který zatemnil mysl nejednoho jejího fanouška. Co na něj říkáte vy? 20.04.2021, Sputnik Česká republika

Na novém snímku, který Andrea publikovala, sedí populární Češka u kosmetického stolku na bílé židli. Na tom by nebylo za normálních okolností nic nevšedního, avšak Andrea na snímku pózuje pouze v síťovaných punčocháčích. Svůj nevšední „outfit“ doplnila bílými lodičkami na vysokém podpatku.Reakce sledujících svědčí o tom, že jim zřejmě Andrea vyrazila dech. Častokrát se totiž zmohli pouze na reakci ve formě smajlíků.Někteří Andreu označili za nejkrásnější ženu, co kdy poznali. „Jsi krásná a sexy žena, Andy,“ uvedl jiný uživatel. „Jste fakt nádherná,“ zaznělo dále. Jistý uživatel pak našel souvislost i s jednou českou pohádkou: „Chytrá horákyně“.Nutno podotknout, že Andrea svým fanouškům dělá často radost podobnými odvážnými fotkami. Před několika dny například publikovala snímek pouze v podprsence a bílé košili. Ačkoliv byla fotka tohoto rázu, Andrea se v popisku zaměřila na téma, které sužuje nejednoho člověka, a tím je stres.Andrea PomejeAndrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.

