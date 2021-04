Tolik práce to dalo a všechno se proflákne díky Google překladači. Odhalil Chmela čučkaře?

https://cz.sputniknews.com/20210420/tolik-prace-to-dalo-a-vsechno-se-proflakne-diky-google-prekladaci-odhalil-chmela-cuckare-14201407.html

Seznam Zprávy „od dobře informovaných zdrojů blízkých vyšetřování“ přišel se zjištěním, že v Česku v době výbuchu na skladu ve Vrběticích působila celá skupina

Seznam Zprávy „od dobře informovaných zdrojů blízkých vyšetřování“ přišel se zjištěním, že v Česku v době výbuchu na skladu ve Vrběticích působila celá skupina agentů GRU. Kromě Anatolije Čepigy a Alexandra Miškona (alias Ruslan Boširov a Alexandr Petrov) byli do akce zapojeni Sergej Fedotov, odborník na jedy a výbušniny, a muž vystupující pod jménem Kalini, jenž byl nadřízený Čepigy a Miškina.Jenže v článku informace vyzněla poněkud neomaleně:Chmela si všímá, že „starší agent“ není zrovna český výraz, pokud ovšem neoznačuje věk. Nejspíše se totiž jednalo o mechanicky přeložený anglický výraz „senior agent“, což prostě znamená, že byl jejich nadřízeným. Proto vyvstávají otázky, od koho novináři Seznam Zprávy své informace čerpají.Každopádně zdroje serveru Seznam Zprávy tvrdí, že celá jednotka odcestovala z Česka, jakmile nastražila výbušný systém. Jak to ovšem provedla, se neupřesňuje. Čepiga a Miškon odletěli z Rakouska do Ruska. „Jak se stáhl z České republiky zbytek jednotky, se v tuto chvíli přesně neví,“ píší novináři.Podle jejich informací v polovině minulého roku do Česka přicestoval další člen týmu obávané jednotky s diplomatickým pasem na jméno Viktor Budiak, který na ruském velvyslanectví působil jako zástupce vojenského atašé. Po zveřejnění kauzy Vrbětice byl spolu s dalšími ruskými diplomaty vyhoštěn.Rusko svou odpovědnost za výbuchy ve Vrběticích neuznalo. Podle Kremlu i ministerstva zahraničí se jedná o smyšlenou historku. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová uvedla, že cílem této historky je zakrytí skandální informace o připravovaném státním převratu v Bělorusku, který počítal s fyzickou likvidací prezidenta Alexandra Lukašenka.

