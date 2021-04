https://cz.sputniknews.com/20210420/v-rusku-kvuli-vyostreni-vztahu-vyzvali-k-zakazu-ceskeho-piva--14196162.html

V Rusku kvůli vyostření vztahů vyzvali k zákazu českého piva

V Rusku kvůli vyostření vztahů vyzvali k zákazu českého piva

Rusko reaguje na vyhoštění diplomatů z Česka. Ředitel projektu Střízlivé Rusko vyzývá k sankcím proti českému pivu, což by mohlo pozitivně ovlivnit nejen... 20.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-20T14:52+0200

2021-04-20T14:52+0200

2021-04-20T14:52+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

pivo

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/12878455_0:580:2425:1944_1920x0_80_0_0_89d8df01cf09e71049802efcb60fb3b2.jpg

Jako způsob sankcí proti Česku ředitel Střízlivého Ruska Sultan Chamzajev navrhuje, aby bylo zavedeno omezení dovozu českého piva. O tomto nápadu promluvil v rozhovoru pro ruskou rozhlasovou stanici Govorit Moskva.Nadále připomněl, že v Rusku se ročně spotřebuje přes osm miliard litrů piva.„U nás v Rusku problémy s pivem nemáme. Musíme prostě zakázat dodávky veškerého českého piva, ať si ho tam pijí sami. V Rusku se ročně spotřebuje okolo osmi miliard piva, nějaké to procento i českého. Musíme ho prostě zakázat, ať si ho tam spotřebují sami. Potom se probudí, promyslí a převychovají. Je to normální mezinárodní praxe,“ uvedl předseda projektu Střízlivé Rusko.Pivo v RuskuO možném zákazu českého piva v Rusku již dříve mluvil poslanec Vitalij Milonov, který komentoval situaci okolo památníku maršála Ivana Koněva v Praze. Kauza VrběticeV této souvislosti zmiňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena na jiné místo.

https://cz.sputniknews.com/20210420/hamacek-nevyloucil-vyhosteni-dalsich-rusu-zaroven-pozadal-eu-a-nato-o-podporu-14194567.html

6

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, pivo, česká republika, rusko