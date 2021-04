https://cz.sputniknews.com/20210420/ve-stredu-praha-muze-vyhlasit-dalsi-vyhosteni-diplomatu-nato-se-bude-zabyvat-cesko-ruskym-sporem-14203361.html

Ve středu Praha může vyhlásit další vyhoštění diplomatů. NATO se bude zabývat česko-ruským sporem

Nejbližší dny mohou přinést další kolo eskalace ve vztazích mezi Prahou a Moskvou. Česko totiž připravuje další vyhoštění zaměstnanců ruského velvyslanectví,

Nejbližší dny mohou přinést další kolo eskalace ve vztazích mezi Prahou a Moskvou. Česko totiž připravuje další vyhoštění zaměstnanců ruského velvyslanectví, informují média s odvoláním na vlastní zdroje. Uvádí se rovněž, že prezident Miloš Zeman jmenuje nového ministra zahraničí, jímž se má stát Jakub Kulhánek. Poté bude údajně vyhlášena další tzv. čistka ruské ambasády. Vyhoštění se přitom nedotkne samotného ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.Dnes první místopředseda české vlády Jan Hamáček, který je také pověřen řízením ministerstva zahraničí, prohlásil, že nevylučuje možnost vyhoštění všech ruských diplomatů z Prahy. „Čekal jsem trochu jinou reakci z ruské strany, ale dobrá. Musíme to fázovat. Dnes přišel Rosatom, který je nepotěší. A musíme se poradit o dalších variantách. Já jsem připraven na vše. I na budování vztahů úplně od začátku. To znamená, že je pošleme domů všechny,“ prohlásil Hamáček.NATO projedná konflikt mezi Českem a RuskemNa dnešním zasedání představitelů členských zemí NATO český velvyslanec při Severoatlantické alianci Jakub Landovský sdělil svým partnerům bližší informace týkající se sporu mezi Českou republikou a Ruskou federací a důvodů vyhoštění 18 ruských diplomatů. Landovský také informoval o reakci Moskvy a vyhoštění 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.Uvedl, že členové aliance vyjádřili ochotu znovu projednat téma vyhrocení česko-ruských vztahů. Příští jednání by se mělo konat již ve čtvrtek. Eskalace napětí v česko-ruských vztazíchKrize v rusko-českých vztazích nastala poté, co 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) obvinil ruské tajné služby z organizace výbuchů na muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014. Kreml tato obvinění odmítl a ruské ministerstvo zahraničí vyslovilo domněnku, že cílem této zprávy je zakrytí skandální informace o připravovaném státním převratu v Bělorusku, který počítal s fyzickou likvidací prezidenta Alexandra Lukašenka.Kvůli podezření, že ruští vojenští zpravodajci stojí za výbuchem ve Vrběticích, vyhostila Česká republika 18 ruských diplomatů. Moskva nato vyhostila 20 zaměstnanců české ambasády, čím podle ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) takřka paralyzovala chod českého velvyslanectví.

