Vědci zjistili, jak změna klimatu ovlivňuje váš obvyklý šálek kávy

Vědci zjistili, jak změna klimatu ovlivňuje váš obvyklý šálek kávy

Zatímco většina lidí se nemůže obejít bez ranní kávy, mnozí dávají přednost teplému šálku po dlouhém únavném dnu. Co se však stane, když vám sdělíme, že změna... 20.04.2021

Podle nové studie mezinárodního týmu vědců, která se zabývala zvláštním dopadem změny klimatu na největší africký národ produkující kávu, bylo zjištěno, že Etiopie bude v budoucnu vyrábět méně speciální kávy a více nevýrazně chutnající odrůdy. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Scientific Reports.„Změna klimatu má protichůdné dopady na produkci kávy v Etiopii. Plocha, která je vhodná na průměrně kvalitní kávu, by se podle našich počítačových simulací mohla postupně zvyšovat až do 90. let 21. století,“ uvedl hlavní autor Abel Chemura z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu (PIK).Jak ovlivňuje klima kávuPodle různých scénářů se vědci zabývali tím, jak celkem 19 klimatických faktorů ovlivní pěstování pěti různých speciálních typů kávy v budoucnu, včetně průměrné teploty, roční úrovně srážek a sezónnosti. Při větších srážkách se například upřednostňuje produkce kávy obecně, ale ty nemusí být prospěšné pro jednotlivé speciální druhy kávy.Zatímco tedy vědci odhadují, že plocha vhodná pro čtyři z pěti speciálních typů kávy klesne, některé budou zasaženy více než jiné. Například renomovaný typ Yirgacheffe, jeden z nejstarších a nejžádanějších druhů kávy pěstovaných na jihozápadě Etiopie, by podle nejhoršího scénáře mohl do konce 21. století ztratit více než 40 procent své vhodné plochy.Rána pro etiopskou ekonomikuTato skutečnost by se však dotkla nejen milovníků kávy po celém světě, ale zejména těch, kteří melou vlastní zrna nebo dávají přednost sofistikovaným směsím - mělo by to tedy důsledky pro etiopskou ekonomiku.„Pokud jedna nebo více oblastí kávy ztratí svůj specializovaný status v důsledku změny klimatu, může to mít potenciálně vážné důsledky pro drobné zemědělce v regionu,“ říká spoluautor Christoph Gornott z PIK a univerzity v německém Kasselu.Mohou však existovat způsoby, jak tento trend zastavit. „Vzhledem k tomu, že různé druhy kávy jsou silně ovlivněny různými místními klimatickými, územními a půdními faktory, jsou zapotřebí adaptační opatření, která jsou přizpůsobena každému konkrétnímu regionu,“ říká Christoph Gornott.

