Vicepremiér Hamáček dostal větší ochranku. Kvůli zhoršení česko-ruských vztahů

Posílení bezpečnosti ministra vnitra a současně pověřeného ministra zahraničí následovalo jen krátce poté, co Česko slovy Hamáčka „rozbilo rezidentury ruských

Posílení bezpečnosti ministra vnitra a současně pověřeného ministra zahraničí následovalo jen krátce poté, co Česko slovy Hamáčka „rozbilo rezidentury ruských tajných služeb u nás“. Stalo se tak, když Česká republika vyhostila osmnáct zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze.„Pan ministr má posílenou ochranku,“ řekl Krátoška. Detaily, zda to souvisí se sobotním zveřejněním informace o podílu ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích, však nesdělil.Nepotvrdil, avšak ani nevyvrátil, že Hamáček má k dispozici také opancéřovanou limuzínu.Vicepremiér Hamáček pro Blesk potvrdil posílení ochranky, ale nechtěl uvést, zda mu hrozilo nějaké nebezpečí. Již dříve Hamáček připustil, že by mohly být diplomatické vztahy z Ruskem nastaveny zcela od začátku, tedy tak, aby množství ruských diplomatů nepřevyšovalo počet českých zástupců diplomacie. Na středu si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Zmínil se však oficiálně pouze o tom, že chce vznést protest proti dosavadnímu ruskému postupu.Mimo jiné Česko žádá o to, aby země zvážily předvolání ruských velvyslanců nebo kolektivní akci, která by směřovala k solidárnímu vyhoštění identifikovaných příslušných ruských zpravodajských služeb z členských států EU a NATO.Ochranka pro české politikyNejde v poslední době o první případ, kdy člen vlády dostal či mu byla posílena ochranná služba. Na začátku prosince byla přidělena ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi.Celá situace tehdy korespondovala s datem rozhodování o ukončení využívání uhelných zdrojů a jejich nahrazení.Na konci února zase prohlásil premiér Andrej Babiš, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Ten byl později dopaden ve Španělsku. Babiš minulý týden v rozhovoru pro Blesk k celé věci uvedl, že již vypovídal na policii.Není jasné, zda i v případě předsedy vlády byla nyní posílena jeho ochrana.

