Z Česka zmizela chřipka? Laboratoře nezaznamenaly ani jeden případ

V loňském roce bylo podle statistiky zaznamenáno asi 300 závažných případů chřipkové infekce, kdy byli pacienti hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, 58 z nich zemřelo.Jelikož se chřipka přenáší podobným způsobem jako koronavirus, přijatá opatření proti covidu-19 tedy vedla i k menšímu šíření jiných respiračních virů.Podle zprávy úřadu pandemie covidu-19 měla vliv i na sběr dat o chřipce, protože lidé při některých obtížích zřejmě nevyhledali zdravotní péči. Laboratoře ve srovnání s předchozími sezónami dostaly k posouzení asi o pětinu méně vzorků.Experti však očekávají, že po proočkování populace proti covidu-19 se k běžným hodnotám vrátí i výskyt chřipkových onemocnění.Podobný trend byl zaznamenán také v celé Evropě, až do 14. týdne letošního roku bylo zachyceno okolo 800 vzorků chřipky.Chřipka v předchozích sezónáchSZÚ na přelomu let 2019 a 2020 zaznamenal 296 závažných případů chřipkové infekce, kdy museli být pacienti hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. Z nich 58 infekci podlehlo. V minulé sezóně šlo kvůli chřipce či nachlazení k lékaři 1,15 milionu lidí.V sezóně na přelomu let 2018 a 2019 v Česku vyhledalo lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996 tisíc lidí. 625 z nich bylo hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo. Lékaři přitom odhadují, že každý rok s chřipkou souvisí 1500 až 2000 úmrtí.

jopo00 Nulový výskyt je štatisticky nemožný. Vysvetlenie bude jednoduchšie. Všetky prípady chrípky boli pričitané Covidu. 10

Martin 400 prudič taky zmizel zdravý rozum a objevili se stovky idiotů a psychopatů.... 8

