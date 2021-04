https://cz.sputniknews.com/20210420/zadna-tragedie-schwarzenberg-vyzval-k-preruseni-diplomatickych-vztahu-s-ruskem-a-kopl-do-piratu-14201780.html

„Žádná tragédie.“ Schwarzenberg vyzval k přerušení diplomatických vztahů s Ruskem a kopl do Pirátů

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg podporuje tvrdší přístup vůči Moskvě. Na svém facebookovém účtu český politik připustil, že by v důsledku... 20.04.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

karel schwarzenberg

rusko

Postup české vlády vůči ruské straně v souvislosti s kauzou Vrbětice byl naprosto správný, myslí si bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Nyní je podle něj důležité jednat důsledně a nevzdávat se svého dosavadního přístupu, i když to může vést k další diplomatické konfrontaci.Ve svém příspěvku na Facebooku český poslanec zdůraznil, že Moskva vyhostila o dva diplomaty víc než Praha a Česko by to nemělo nechávat bez odezvy. Není přitom vyloučeno, že obě dvě velvyslanectví mohou být uzavřena kvůli tomu, že v konečném důsledku budou vyhoštěni všichni jejich zaměstnanci. Jako výrazný problém to Schwarzenberg však nevnímá.Určité výhrady přitom měl Karel Schwarzenberg k reakcím vedení Pirátské strany, které podle jeho názoru musí projevovat větší aktivitu. Po straně, která se chystá zápasit o Strakovu akademii a premiérské křeslo v nadcházejících volbách, chce totiž pořádnější vyjádření. „Snad se to ještě během následujícího vývoje změní, ale rád bych od nich slyšel poněkud více,“ uvedl bývalý prezidentský kandidát.Hamáček je připraven vyhostit další diplomatySoučasný ministr zahraničí ČR Jan Hamáček prohlásil, že odvetná reakce Moskvy na vyhoštění ruských diplomatů, kdy se Rusko rozhodlo vyhostit 20 zaměstnanců české ambasády, paralyzovala práci Velvyslanectví ČR v Moskvě. Na zítra má Hamáček naplánovanou schůzku s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským, jemuž chce sdělit protest České republiky na postup Moskvy.Hamáček též na svých sociálních sítích informoval, že je připraven vyhostit všechny ruské diplomaty. „Čekal jsem trochu jinou reakci z ruské strany, ale dobrá. Musíme to fázovat. Dnes přišel Rosatom, který je nepotěší. A musíme se poradit o dalších variantách. Já jsem připraven na vše. I na budování vztahů úplně od začátku. To znamená, že je pošleme domů všechny,“ uvedl.

Rybrcoul Je to hnusná špína Stydím se za Českou vládu, která se k tomuto propůjčila. Něco tak ubohe mohl vymyslet jen postižený dement. Pokud budou volby a ne válka do které tlačite naší zemi. Už nikdy by jste neměli vládnout. Chováte se jako vlastizradci a likviduje té tuhle zem. 5

rusko

