Babiš slibuje posun v rozvolnění již od 3. května. Jedná se o otevření nejnutnějších služeb a škol

Předseda vlády Andrej Babiš nevylučuje, že se na začátku příštího měsíce budou moci někteří žáci vrátit do škol. Otevření škol přitom může probíhat na základě... 21.04.2021, Sputnik Česká republika

Proces otevření mateřských škol v České republice může probíhat na základě údajů z konkrétních okresů, nikoliv jen krajů, oznámil ve středu český premiér Andrej Babiš. V souvislosti s tím poznamenal, že bude možné povolit otevření některých školek například ve Středočeském a Plzeňském kraji. Tento návrh může být projednán již v nejbližší době, další informace ohledně tématu poskytne ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek. Babiš ujistil, že návrat dětí do školek bude povolen v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.Na zítřejší schůzi bude projednána možnost otevřít i některé obchody. „Otevřou se i některé obchody za přísných hygienických podmínek,“ poznamenal český premiér. Na začátku května přijde další vlna rozvolňování, nejsou však zatím jasné přesné termíny otevření obchodů a rozvolnění služeb. Uvádí se, že zrušení omezení by se mělo nejdříve dotknout těch nejnutnějších služeb jako kadeřnictví.Zatím ve vládě panuje neshoda ohledně toho, jaký test by stačil při návštěvě služeb. Možnými variantami jsou potvrzený test přímo z testovacího centra anebo test, který může být udělán samotnou službou.Současná epidemiologická situace v republiceDenní nárůsty nových případů covidu-19 klesají v Česku již od začátku března tohoto roku, kdy se vyšplhaly na rekordních téměř 17 tisíc. Za úterý přibylo 3 787 případů této nemoci. V porovnání s minulým týdnem je to o čtvrtinu méně.V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 4 063 pacientů, 861 z nich je v těžkém stavu. Od neděle je tedy zaznamenán mírný nárůst. Ve srovnání s minulým úterým je počet hospitalizovaných nižší o téměř 1 200 pacientů.Od začátku epidemie bylo v Česku zaznamenáno 1 609 861 potvrzených případů. Lékařům se podařilo vyléčit již 1 517 774 pacientů.V úterý bylo vykonáno 20 649 PCR testů a 150 055 antigenních testů, celkově již bylo provedeno 6,6 milionu PCR a přes 9,6 milionu antigenních testů. Očkováno bylo již 2 581 753 lidí.

Zprávy

