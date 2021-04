https://cz.sputniknews.com/20210421/bez-toho-se-neobejdeme-cim-odpovi-severni-lodstvo-rf-vojenskemu-namornictvu-nato-14215142.html

„Bez toho se neobejdeme.“: Čím odpoví Severní loďstvo RF vojenskému námořnictvu NATO

Dieselová série

Dieselová sérieDieselelektrické ponorky projektu 677 čtvrté generace se staví od konce 90. let. Hlavní ponorka Sankt-Petěrburg je nyní ve zkušebním provozu. Dvě další ponorky – Kronštadt a Velikije Luki - jsou v různých stádiích výstavby. Další dvě budou založeny v roce 2022.Lada je v mnohém inovační projekt. Vývojáři z Centrální konstrukční kanceláře Rubin použili jedno korpusové schéma, které není pro ruskou stavbu lodí charakteristické. Díky zvláštnímu povlaku a také moderním radioelektronickým systémům a vysokému stupni automatizace se Lady vyznačují nehlučností, která je pro ponorky této třídy rekordní.Kromě toho budou v perspektivě ponorky projektu 677 vybaveny anaerobními (nezávislými na vzduchu) pohonnými jednotkami, které nevyžadují vynoření na nabíjení akumulátorů.Projekt Lada je jednou z dlouhotrvajících staveb ruského námořnictva. Termíny odevzdání ponorek do provozu byly nejednou posunuty, financování sníženo a práce pozastavena. Podle slov šéfa Sjednocené loďařské korporace Alexeje Rachmanova byly problémy spojeny s dodavateli zařízení. Kvůli tomu bylo dokonce rozhodnuto postavit pro Tichomořské loďstvo místo Lad šest ponorek jiného projektu – 636.3.Hlavní ponorka Sankt-Petěrburg byla námořníkům odevzdána teprve v roce 2010. Tato ponorka se stala v podstatě zkušebnou – mnoho času bylo třeba na její dopracování v průběhu provozu a na odstranění „dětských nemocí“. Lady jsou poměrně kompaktní ponorky, mají výtlak kolem 1 800 tun. Rychlost pod hladinou dosahuje až 21 uzlů, pracovní hloubka činí 250 metrů. Posádku tvoří 35 lidí, nezávislost plavby je 45 dní. Hlavní ponorka je vyzbrojena jen torpédy a minami, další budou mít na palubě rakety s plochou dráhou letu Kalibr.Nenahraditelné „neviditelné ponorky“Podle hodnocení odborníků Severní loďstvo nyní naléhavě potřebuje dieselové ponorky. Má zatím jen několik zastaralých dieselelektrických ponorek projektu 877 Paltus, základ podvodního loďstva ale tvoří víceúčelové a strategické jaderné ponorky. Kvůli tomu musí být často použity v taktických operacích, místo plnění svých hlavních úkolů. Podle slov bývalého velitele loďstva admirála Vjačeslava Popova je podobná nenormální situace následkem krize z 90. let.„V Severním loďstvu byly dieselové ponorky vždy potřebné,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik. „Každý projekt má své bojové určení a nemůže být nahrazen na sto procent nějakým jiným. Hlavním rozdílem moderních dieselelektrických ponorek od jaderných je jejich prakticky úplná nehlučnost, velmi těžko se dají zachytit. Jejich hlavním úkolem je boj s nepřátelskými ponorkami,“ uvedl.Admirál vysvětlil, že nedostatek podobných ponorek se nahrazuje jinými prostředky – letectvem, hladinovými loděmi a jadernými raketovými ponorkami. Přičemž do řešení úkolů, které mohou vyřešit jedna nebo dvě dieselelektrické ponorky, se často zapojují mnohem větší síly.„Severní loďstvo potřebuje všechny typy hladinových lodí a ponorek – dieselelektrickými ponorkami počínaje a konče letadlovými loděmi,“ je přesvědčen Popov. „Když jsem velel loďstvu, měli jsme tři brigády dieselelektrických ponorek. Časem byly postupně odepsány a žádná náhrada nebyla – bylo totiž rozhodnuto posilovat dieselovými ponorkami Černomořské loďstvo. Asi z politických důvodů,“ dodal.Bod dotykuV letech studené války bylo Severní loďstvo nejdůležitějším prvkem jaderného zadržování – jeho námořníci dostávali nejmodernější strategické jaderné ponorky a útočné raketové hladinové lodě.Dnes se historie opakuje, Severnímu loďstvu byl udělen status samostatného vojenského okruhu a v roce 2014 bylo na jeho základě zřízeno Sjednocené strategické velení. Dostávají tam nejpokrokovější zbraně a techniku. Námořníci Severního loďstva si osvojili jako první nejnovější jaderné ponorky projektu Borej a víceúčelové ponorky Jaseň, hlubokou modernizací prochází jaderný raketový křižník Admirál Nachimov, pak se bude modernizovat těžký jaderný raketový křižník Petr Velikij.Kromě toho bylo loďstvu přiděleno několik víceúčelových fregat projektu 22350 vyzbrojených okřídlenými raketami Kalibr a protilodními střelami Onyx. Navíc se na vlajkové lodi Admirál Gorškov zkouší perspektivní hypersonický komplex Cirkon. V nynějších realitách se Rusko prostě neobejde bez mohutné bašty na severu. K arktickému regionu je upoutána pozornost předních velmocí – jsou tam soustředěny obrovské zásoby užitkových nerostů. Mnohé země se snaží posílit svou vojenskou přítomnost v tomto regionu. Zaktivizovaly se mj. USA, které označují za své hlavní soupeře v Arktidě Rusko a Čínu.V posledních letech přesunují Američané na sever zbraně, na Aljašce se staví radary, přesunují se tam desítky útočných stíhaček, Pentagon plánuje rozvinout v tomto regionu vojenské útvary nového typu – vícedoménové skupiny. Soustřeďují se tam i jiné pomocné síly. V Norsku jsou nyní dislokována letadla strategického letectva USA a několik dočasně pozastavených vojensko-námořních základen nedaleko ruských hranic se plánuje znovu uvést do provozu.

