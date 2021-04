https://cz.sputniknews.com/20210421/brutalita-je-typicka-vlastnost-rusu-prohlasil-zaoralek-totalni-xenofobie-reaguje-chmelar-14211209.html

Brutalita je typická vlastnost Rusů, prohlásil Zaorálek. „Totální xenofobie,“ reaguje Chmelár

Brutalita je typická vlastnost Rusů, prohlásil Zaorálek. „Totální xenofobie,“ reaguje Chmelár

Ministr kultury a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se včera na plénu vyjádřil ke kauze Vrbětice a česko-ruskému diplomatickému konfliktu.

Ministr kultury a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se včera na plénu vyjádřil ke kauze Vrbětice a česko-ruskému diplomatickému konfliktu. Prohlásil, že způsob, jak se Rusko pohybuje po Evropě, je naprosto brutální. „Vzpomínám si na, když tam je taková scéna, kdy tam dopadne granát a ti důstojníci, co si lehnou, pak zase vstanou, oprašují ten prach. Jeden z nich vezme pušku od mrtvého vojáka a řekne: Nic se nestalo, puška je celá. Chápete, to je něco, co víme, že je součástí toho, s čím se v Rusku setkáváme. Psal o tom Masaryk a další. A my víme, že tady máme mocnost, která takto naprosto brutálně je schopná nerespektovat suverenitu země, nerespektovat ztráty na životech, a popřít dokonce nos mezi očima, když jde o to, vydat odpovědnost z toho, co se stalo,“ uvedl za řečnickým pultíkem v úterý odpoledne.Reakce Chmelára: Někdo se prezentuje jako sociální demokrat a ukáže se, že je obyčejné šovinistické praseSlova českého politika pobouřila slovenského historika a politického analytika Eduarda Chmelára.„Jsem šokován demagogickou a xenofobní rétorikou českého ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který brutálně dezinterpretoval povídku Tolstého, aby zobecnil ‚typické vlastnosti Rusů‘. Jsem zvyklý na tuto megadávku xenofobie ze strany fašistů, ultranacionalistů, ale ne od kovaných sociálních demokratů,“ okomentoval na Facebooku Chmelár a pokračuje:„Mám pocit, že je nejtěžší žít sám se sebou, pokud se někdo prezentuje jako sociální demokrat a ukáže se, že je obyčejné šovinistické prase... je neuvěřitelné, jak tato odporná mentalita 19. století ovládla ty, kteří se donedávna vydávali za národem přežitou identitu,“ uzavírá.

