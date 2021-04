https://cz.sputniknews.com/20210421/byvaly-belossky-policista-chauvin-byl-uznan-vinnym-z-lonske-vrazdy-a-zabiti-cernocha-george-floyda-14204938.html

Bývalý bělošský policista Chauvin byl uznán vinným z loňské vraždy a zabití černocha George Floyda

Bývalý bělošský policista Chauvin byl uznán vinným z loňské vraždy a zabití černocha George Floyda

Soudní porota v Minneapolisu uznala vinným bývalého bělošského policistu Dereka Chauvina z loňské vraždy černocha George Floyda. Americký prezident Joe Biden... 21.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-21T07:45+0200

2021-04-21T07:45+0200

2021-04-21T08:03+0200

světem otřásají protesty po smrti george floyda

joe biden

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14205136_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_cddfec27621398cb34a03e7e3327a127.jpg

Bývalého policistu Chauvina porota uznala vinným ve všech třech bodech obžaloby. Rozsudek přijal bez viditelných emocí. Chauvinovi hrozí až 40leté vězení, o trestu rozhodne soudce, rozsudek se očekává za dva měsíce.Po rozhodnutí poroty byl Chauvin spoután a odveden ze sálu soudu. Před vynesením rozsudku byl na svobodě na kauci. Nyní bývalý policista bude na vynesení trestu čekat ve věznici.Podle Bidena krok kupředuK odsouzení bývalého minneapoliského policisty se již vyjádřil také americký prezident Joe Biden, který verdikt poroty označil za velký krok kupředu. Zároveň však podle Reuters poznamenal, že podobné rozsudky v zemi, která se potýká se systémovým rasismem, přicházejí jen velmi zřídka. Floydovu smrt zároveň označil za vraždu za bílého dne, která podle něj celému světu odkryla systémový rasismus.Oslava verdiktuÚterní čtení rozsudku bylo velmi sledované, sledovaly ho miliony lidí v přímém přenosu. Krátce po verdiktu v mnoha amerických městech propukly oslavy. Na křižovatce, kde Floyd zemřel, začali účastníci vzpomínkové akce jásat. Řidiči troubili a cestující z okýnek mávali transparenty.Rozsudek již komentuje řada politiků a známých osobností. Verdikt již uvítali například britský premiér Boris Johnson, bývalý americký prezident Barack Obama, bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová nebo moderátorka Oprah Winfreyová.Hnutí Black Lives MatterHnutí BLM se do popředí společenského povědomí dostalo poté, co v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení černoch George Floyd. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.Samotné protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.

https://cz.sputniknews.com/20200823/policiste-v-usa-zastrelili-muze-tmave-pleti-stane-se-z-nej-dalsi-george-floyd-12413511.html

https://cz.sputniknews.com/20200611/nazor-zapadni-evropa-truchli-pro-george-floyda-sama-ale-vykoristuje-otroky-z-vychodni-evropy-12063110.html

1

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světem otřásají protesty po smrti george floyda, joe biden, usa