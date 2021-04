https://cz.sputniknews.com/20210421/chce-nas-zapojit-do-valky-caputova-vyzvala-aby-se-ozbrojene-sily-sr-vratily-k-priprave-a-vycviku-14207339.html

„Chce nás zapojit do války?“ Čaputová vyzvala, aby se Ozbrojené síly SR vrátily k přípravě a výcviku

Navzdory velkému rozsahu zapojení Ozbrojených sil SR do řešení pandemie se podařilo udržet úroveň jejich operační připravenosti.

Navzdory velkému rozsahu zapojení Ozbrojených sil SR do řešení pandemie se podařilo udržet úroveň jejich operační připravenosti. Pro její udržení a postupné zvyšování je však třeba, aby již prošly z plnění asistenčních úkolů do režimu přípravy a výcviku, včetně mezinárodních cvičení. Prezidentka Zuzana Čaputová, která je zároveň hlavní velitelkou OS SR, o tom informovala na sociální síti po úterním setkání s ministrem obrany Jaroslavem Naďem a náčelníkem generálního štábu OS SR Danielem Zmekem.Hlava státu na setkání otevřela také otázku budování větší připravenosti Slovenské republiky k řešení krizových situací nevojenského charakteru i bez ozbrojených sil.V souvislosti se situací v České republice se prezidentka zajímala o stav zabezpečení muničních skladů na Slovensku. Oba představitelé resortu obrany ji ujistili, že jejich ochraně věnuje armáda zvýšenou pozornost.Tématem setkání byly také obavy v ozbrojených silách, které vyvolává nárůst vojenské přítomnosti ruských vojsk na ukrajinsko-ruských hranicích.Jak Slováci na sociálních sítích reagovali na prohlášení prezidentky?V komentářích k příspěvku prezidentky někteří uživatelé souhlasili s její pozicí:„Aspoň prezidentka má stále racionální přístup,“ zaznělo.„Díky za podporu. Musíme držet spolu jako sousedé, EU i NATO. Aktivity nepřátelských režimů, jako je Rusko, jsou toho jasným důkazem. Díky!“ napsal uživatel z Česka.Mnozí komentátoři však v rétorice prezidentky zaznamenali přání vtáhnout Slovensko do dalších konfliktů a válek.„Takto toto je pěkné, když nás násilím taháte do války a ještě světové, načež se vtíráte západu, i tak všichni umřeme,“ okomentoval jeden uživatel.„Copak nás chce zapojit do války???“ ptala se další uživatelka.„Nechutné je podle mě toto provokování a zatahování nás do konfliktu,“ sdělil svůj názor komentující.„Já nevím, proč vy se montujete do RF a Ukrajiny… Jsme tak malý stát, že bychom měli být absolutně nekonfliktní a měli bychom se distancovat od těchto sporů. Ale my si v pohodě vydláždili cestu přes naše území pro USA. Ptali jste se občanů na názor? Ale jelikož zde vládne bezpráví, tak je máte na háku,“ vytýkal prezidentce uživatel Facebooku.Zaznělo i několik sarkastických vět.„Ještě neměla maskáčovou roušku k maskáčovým šatům. To bude znamení,“ žertoval komentátor.„Hlavní velitelka ozbrojených sil by měla první skočit do zákopů, aby nám ukázala, jak máme bojovat za válečné zločince a proti vlastním válečným osvoboditelům, protože nás by to paní hlavní velitelko ozbrojených sil ani nenapadlo,“ dodali ještě.„Paní Čaputová jako hlavní velitelka ozbrojených sil už má určitě nafasované maskáče a je připravena v první linii bránit Slovensko na hranicích Ukrajiny z Ruskem a Naď jí bude nosit kulomet jako správný gentleman,“ popsal jiný komentující.

