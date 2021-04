https://cz.sputniknews.com/20210421/delali-jste-to-spatne-lekarka-uvedla-spravny-zpusob-jak-jist-pomerance-14205995.html

Dělali jste to špatně. Lékařka uvedla správný způsob, jak jíst pomeranče

Dělali jste to špatně. Lékařka uvedla správný způsob, jak jíst pomeranče

Podotkla, že pomeranče mají skutečně velmi mnoho užitečných vlastností, mj. vysoký obsah vitaminu C. Jeden čerstvý pomeranč může obsahovat až dvě denní dávky

2021-04-21T10:10+0200

2021-04-21T10:10+0200

2021-04-21T10:10+0200

vitamíny

pomeranč

jídlo

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14205971_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_f5a4f7aec12d44ac6d6c927097a0cf21.jpg

Podotkla, že pomeranče mají skutečně velmi mnoho užitečných vlastností, mj. vysoký obsah vitaminu C. Jeden čerstvý pomeranč může obsahovat až dvě denní dávky tohoto vitaminu, který prospívá zejména při rekonvalescenci.Citrusy jsou bohaté také na vitamin B, který je nenahraditelný pro imunitu a funkci cév. Obsahují také vitamin A, který zlepšuje pokožku a zrak.Mnozí lidé však konzumují pomeranče špatným způsobem. Dietoložka podotkla, že není správné krájet pomeranče nožem nebo vymačkávat z nich šťávu. V prvním případě se ztratí část vitaminu C, který se při kontaktu s nožem okysličí. V tom druhém případě dostane organismus najednou obrovské množství fruktózy, protože na jednu sklenici šťávy potřebujete asi pět celých pomerančů. Takové množství fruktózy je velkým zatížením slinivky břišní.Optimální způsob je pomeranč umýt a sníst ho celý i s „přepážkami“ a s kůrou. Nechcete-li jíst kůru, můžete ji nastrouhat, vysušit a přidávat do čaje, aby se užitečná potravina neztratila, podotkla lékařka.Dietoložka Anna Bělousovová promluvila dříve o užitečnosti semínek chia, která napomáhají očištění organismu. Semínka můžete přidávat do jogurtů nebo smoothie. Podle slov lékařky je možné tato semínka konzumovat také při hubnutí, bude-li se přitom dodržovat dieta s malou kalorickou hodnotou. Pomohou také v boji s nadváhou, budete-li je přidávat do mléčných výrobků s obsahem tuku pod 6 %, ale nejméně 3,2 %.

https://cz.sputniknews.com/20210421/kardiolog-vysvetil-pro-koho-muze-byt-kava-smrtelne-nebezpecna-14199311.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamíny, pomeranč, jídlo, zdraví