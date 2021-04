https://cz.sputniknews.com/20210421/diplomat-drulak-tvrde-o-vrbeticich-koudelka-dela-to-co-vidi-americanum-na-ocich-14215653.html

Diplomat Drulák tvrdě o Vrběticích: Koudelka dělá to, co vidí Američanům na očích

Diplomat Drulák tvrdě o Vrběticích: Koudelka dělá to, co vidí Američanům na očích

Bývalý náměstek ministerstva zahraničí a někdejší velvyslanec ve Francii Petr Drulák je skeptický k oficiální verzi událostí ve Vrběticích, kde muniční sklad v

2021-04-21T21:35+0200

2021-04-21T21:35+0200

2021-04-21T21:35+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

gru

politika

svět

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14216433_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a43a5fa5239cef0f6613748eb147fb20.jpg

Bývalý náměstek ministerstva zahraničí a někdejší velvyslanec ve Francii Petr Drulák je skeptický k oficiální verzi událostí ve Vrběticích, kde muniční sklad v roce 2014 zdevastovaly dva výbuchy. Ačkoli je Česká republika v zájmu ruských zpravodajských služeb, organizace exploze by se zcela vymykala jejich dosavadní práci na českém území.Autory tohoto narativu jsou zpravodajské služby. Premiér Babiš a ministr Hamáček, který dříve avizoval cestu do Moskvy, podle Druláka neměli kapacitu informaci samostatně vyhodnotit a zprávu tajných služeb odmítnout. V opačném případě by hrozilo, že to tajné služby vypustí do médií.Za zmínku stojí, že loni v dubnu časopis Respekt otiskl článek opřený o anonymní zdroje, ve kterém stálo, že do Česka ruský agent pod diplomatickým krytím dopravil ricin, který mohl být použit k otravě českých komunálních politiků. Později se ukázalo, že žádný ricin nebyl.„Jsme součástí zpravodajské války“Dále uvedl, že příklad Spojených států dokazuje, že zpravodajské služby jsou schopny veřejným míněním manipulovat. Jednalo se především o snahu podkopat postavení bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.Nyní se podle něj Západ nachází ve fázi mobilizace veřejného mínění. Proto není náhoda, že se zpráva BIS objevila zrovna teď, když mezi Západem a Ruskem panují napjaté vztahy.Zároveň ale dodává, že pokud jsou zveřejněné informace pravdivé, tak jsou razantní opatření proti Rusku na místě. Nicméně připomíná, že v takovémto případě by to znamenalo, že se na území České republiky uskutečňoval nelegální obchod se zbraněmi.Koudelka by měl rezignovatBývalému diplomatovi se ani nelíbilo, jak na celou věc reagoval šéf BIS Michal Koudelka. Především ho pobouřilo, že na Twitteru komentoval kroky české vlády vůči Rusku po zveřejnění informace o odpovědnosti ruské GRU v kauze Vrbětice.Podle něj je Koudelka těsně napojen na americké tajné služby a dělá, co řeknou. Vyvozuje to z vyznamenání, které obdržel od CIA. Proto se táže, vůči komu je Koudelka primárně loajální.Zároveň ale přiznává, že Česká republika je malá země s omezenými kapacitami, a je proto závislá na spolupráci s partnerskými službami. Jenže i tato spolupráce musí mít určité limity.Kauza VrběticeDne 17. dubna Babiš a Hamáček na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.V reakci na to bylo z Česka vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že se ruský Rosatom nezúčastní tenderu na dostavbu Dukovan. Hamáček rovněž uvedl, že Česká republika nebude nakupovat ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.

https://cz.sputniknews.com/20210421/kulhanek-vztahy-s-rf-vstoupily-do-narocne-faze-neni-to-ale-nase-vina-chce-jednat-se-sefem-nato-14213753.html

2

svět

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka, gru, politika, svět, česká republika, rusko