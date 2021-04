https://cz.sputniknews.com/20210421/drahos-tvrdi-ze-negativni-komentare-pod-jeho-prispevky-jsou-ruskymi-hybridnimi-aktivitami-14203115.html

Drahoš tvrdí, že negativní komentáře pod jeho příspěvky jsou ruskými hybridními aktivitami

Komentáře uživatelů se týkaly hlavně těch Drahošových příspěvků, v nichž politik vyjadřoval svůj názor na současnou situaci kolem vyostření česko-ruských

Komentáře uživatelů se týkaly hlavně těch Drahošových příspěvků, v nichž politik vyjadřoval svůj názor na současnou situaci kolem vyostření česko-ruských vztahů. Ten, jak je to podobné opozičním politikům, trvá na razantních krocích proti Rusku, ale co zpravidla říkají uživatelé sítě, které s takovým přístupem nesouhlasí? „Táhni, ty parchante, do pekla a jestli vy zaprodanci způsobíte válku s Ruskem, pak vás proklejí miliony matek!!“ Monika Prokopová„Tak jdi do první linie, ty debile. Když tady označuješ Rusko za nepřítele. Raději budu bojovat za Rusko (Slovany), než za takového cypa, jako jsi ty!“ Ott Tto„Bože … Já být Putinem, udělám tu jeden kráter z nás, je mi z naší zemičky na blití,“ Karolina Červenková.„Ty jsi mamrd bože! Tak pušku do ruky a táhni do první linie! Zabíječ králíků, vylez z díry!“ Petr Beneš„Vám se to jednou vrátí!... a to tvrdě, neboť na každou …. se voda vaří!“ Pavla MachejováZ těchto komentářů vyplývá, že společné pobouření uživatelů sítě vyvolal Drahošův postoj vůči Rusku, který je podle nich bezohledně kategorický, což je nebezpečné z hlediska toho, že takový eskalující postoj přímo zvyšuje pravděpodobnost války.Čím ale oponování v komentářích vysvětluje sám Drahoš? Podle senátora je ve hře samozřejmě práce Kremlu, zaměřená na šíření svého postoje. Ten je ale podle politika dezinformací. Politik dodává, že teď je nucen přenášet na sebe tíhu zvláštního druhu ruské dezinformace, který je poznamenán urážkami jeho osobnosti.„V mém případě je to doprovázeno osobními útoky a výhrůžkami, které jsem v takové míře naposledy zažil před druhým kolem prezidentské volby,“ poznamenal Drahoš.„Nikdo z nás se ale podobným nátlakem nesmí nechat zastrašit!“ vybízí politik.

