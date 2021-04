https://cz.sputniknews.com/20210421/jagrova-neter-provokuje-svlekla-se-do-erotickeho-pradla-a-odhalila-sve-potetovane-telo--14202068.html

Jágrova neteř provokuje: svlékla se do erotického prádla a odhalila své potetované tělo

Sama Pavlína pravděpodobně považuje zveřejněnou fotografii za velice podařenou, jelikož v popisku uvedla: „Nesporně musím zkusit kolaboraci s nějakou značkou

Sama Pavlína pravděpodobně považuje zveřejněnou fotografii za velice podařenou, jelikož v popisku uvedla: „Nesporně musím zkusit kolaboraci s nějakou značkou spodního prádla“. Tím totiž svým potenciálním inzerentům naznačuje, že by ze spolupráce s ní mohli výrazně profitovat, neboť je neskutečně dobrá, pokud jde o pózování v negližé. A to hlavně proto, že má pěkně vypracované tělo zdobené harmonicky vypadajícím tetováním. S tím rádi souhlasili její sledující, od kterých se Pavlína záhy dočkala jen samých pozitivních reakcí. Někteří jí psali, že jí tohle prádlo opravdu velice sluší. „To prádlo je skvělé,“ poznamenal uživatel marvankajein.„Tak tady jsi nejvíc krásná,“ ocenil michaelasrutko.„Jedna z tvojích najkrajších fotiek pre mňa,“ souhlasila simonka_o.Pavlína je opravdu kočka a je vidět, že si život užívá plnými doušky. Občas je však osočována z prospěchářství, jelikož nenosí příjmení po svém otci, nýbrž po matce, která je sestrou slavného hokejisty.Blogerka je už dva roky šťastně zadaná a se svým přítelem, kterého považuje za toho pravého, by si přála miminko. Blesku jednou naznačila, že i vztah jejího strýce s Dominikou Branišovou je tak vážný, že by ji možná mohl v rodičovství předběhnout: „No možná bude nakonec strejda rychlejší,“ uvedla.Nová láska Jaromíra JágraPřipomínáme, že se Jágr nedávno veřejně pochlubil svou láskou na sociálních sítích. A to už tato sedmadvacetiletá kráska stojí po jeho boku nějaký ten pátek… Sice ji několikrát sdílel ve stories na Instagramu, kde uváděl, že má kvůli ní problém zhubnout, protože mu modelka peče skvělé sušenky, ale nyní může mít tato kráska opravdový důvod k radosti.Tento pohledný pár spolu začal chodit již v loňském roce. Sice oba ohledně vztahu mlžili, ale když je v létě novináři vyfotili ve Špindlerově Mlýně, přestali cokoliv tajit. I tak se ale Jágr drží názoru, že po předchozích zkušenostech nebude své vztahy nijak komentovat.

