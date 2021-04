Zeman jmenoval Jakuba Kulhánka ministrem zahraničí

Podle premiéra by se na schůzi měla probírat reakce Ruska na vyhoštění jejich 18 diplomatů z České republiky. „Reakce Ruska byla velice agresivní, my jsme nic neudělali. Musíme na to reagovat. My jsme svrchovaný stát, tyto věci si nemůžeme nechat líbit,“ konstatoval premiér.