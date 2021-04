https://cz.sputniknews.com/20210421/kardiolog-vysvetil-pro-koho-muze-byt-kava-smrtelne-nebezpecna-14199311.html

Kardiolog vysvětil, pro koho může být káva smrtelně nebezpečná

Vysvětlil, že kofeinové nápoje pomáhají normalizovat krevní tlak, ale v průběhu času se organismus začne vyčerpávat, objeví se problémy s nervovým a

Vysvětlil, že kofeinové nápoje pomáhají normalizovat krevní tlak, ale v průběhu času se organismus začne vyčerpávat, objeví se problémy s nervovým a kardiovaskulárním systémem.Lékař také doporučil v případě náhlé prudké změny tlaku neprodleně vyhledat lékaře. Upřesnil, že podobné problémy mohou signalizovat vážná onemocnění srdce nebo mozku. Kardiolog uvedl, že před příjezdem sanitky je třeba pacienta položit do vodorovné polohy a zvednout nohy. Kromě toho by pacientovi mělo být podáno malé množství tekutiny, ale v žádném případě nedávat nitroglycerin.Odborníci na výživu vysvětlili, jaké potraviny je nebezpečné jíst nalačnoDietologové již dříve upozornili na potraviny, které bychom neměli jíst na prázdný žaludek. Je to uvedeno ve vědecké práci britských odborníků, publikované v Nature Metabolism.Výsledky výzkumu svědčí o tom, že pro lidi s problémy s gastrointestinálním traktem nebo kardiovaskulárním systémem je nebezpečné pít studenou vodu před prvním jídlem. Kromě toho voda, jejíž teplota přesahuje 65 stupňů, může při pravidelné konzumaci poškodit sliznici.Odborníci také tvrdí, že bychom neměli pít nalačno kávu. Tento horký nápoj může způsobit zvýšenou produkci žaludeční kyseliny a podráždění sliznice, což dále vyvolává nevolnost, pálení žáhy, bolest v břišní dutině a nadýmání.Podle odborníků bychom neměli jíst na prázdný žaludek maso a moučné výrobky, neboť to může vést k obezitě a způsobit prudký skok cukru v krvi. Britští odborníci na výživu také uvedli, že bychom neměli pít na prázdný žaludek džusy, protože mohou ohrozit slinivku břišní.

