Koronavirus na ústupu. Počet hospitalizovaných v Česku klesá

Denní nárůsty nových případů covidu-19 klesají v Česku již od začátku března tohoto roku, kdy se vyšplhaly na rekordních téměř 17 tisíc. Za úterý přibylo 3 787

Denní nárůsty nových případů covidu-19 klesají v Česku již od začátku března tohoto roku, kdy se vyšplhaly na rekordních téměř 17 tisíc. Za úterý přibylo 3 787 případů této nemoci. V porovnání s minulým týdnem je to o čtvrtinu méně.V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 4 063 pacientů, 861 z nich je v těžkém stavu. Od neděle je tedy zaznamenán mírný nárůst. Ve srovnání s minulým úterým je počet hospitalizovaných nižší o téměř 1 200 pacientů.Od začátku epidemie bylo v Česku zaznamenáno 1 609 861 potvrzených případů. Lékařům se podařilo vyléčit již 1 517 774 pacientů.V úterý bylo vykonáno 20 649 PCR testů a 150 055 antigenních testů, celkově již bylo provedeno 6,6 milionu PCR a přes 9,6 milionu antigenních testů. Očkováno bylo již 2 581 753 lidí.Z Česka zmizela chřipkaStátní zdravotní ústav (SZÚ) informuje, že laboratoře v Česku v uplynulé sezóně nezaznamenaly žádný případ viru chřipky. Na snížení přenosu respiračních virů mají vliv opatření přijatá kvůli pandemii covidu-19.V loňském roce bylo podle statistiky zaznamenáno asi 300 závažných případů chřipkové infekce, kdy byli pacienti hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, 58 z nich zemřelo.Jelikož se chřipka přenáší podobným způsobem jako koronavirus, přijatá opatření proti covidu-19 tedy vedla i k menšímu šíření jiných respiračních virů.Konec koronaviruPředseda vlády Andrej Babiš ve svém pořadu Čau lidu prognózoval, kdy by se země mohla vrátit k normálnímu životu. Obratem ovšem dodal, že nechce nic slibovat.„Epidemiologická situace se sice zlepšuje, ale stále máme vysoký počet hospitalizovaných,“ konstatoval Babiš ve videu s tím, že hlavní priorita pro rozvolňování jsou děti a sport.„Máme do konce června vakcín pro více než 5,6 milionů našich spoluobčanů. Držme si palce, aby to vydrželo, je to na velice dobré cestě,“ prohlásil předseda vlády a dále zmínil, že doufá, že dodavatelé budou spolehliví a dodrží své nasmlouvané dodávky očkovacích preparátů

