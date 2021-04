https://cz.sputniknews.com/20210421/kulhanek-jednal-se-zmejevskym-pozaduje-navrat-vsech-vyhostenych-ceskych-diplomatu-14217919.html

Kulhánek požaduje návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do čtvrtečního poledne

Rusko-české vztahy vstoupily podle ministra do složité etapy. Podle jeho slov zareagovalo Česko při vyhoštění ruských diplomatů jako suverénní země.

Rusko-české vztahy vstoupily podle ministra do složité etapy. Podle jeho slov zareagovalo Česko při vyhoštění ruských diplomatů jako suverénní země. Podle Kulhánka byla reakce Ruska nepřiměřená a paralyzovala fungování české ambasády. Velvyslanci Zmejevskému oznámil, že Ruská federace má čas do zítřejších 12:00, aby umožnila návrat všech vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví v Moskvě. V opačném případě zítra odpoledne rozhodne o snížení počtu ruských diplomatů tak, aby odpovídal současnému stavu českých diplomatů v Moskvě.Podle českého ministerstva zahraničí zůstalo v úterý na ruském velvyslanectví v Praze 27 diplomatů a 67 techniků a na českém velvyslanectví v Moskvě pět diplomatů a 19 techniků.Před schůzkou s ruským velvyslancem nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) hovořil s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem, jak oznámil na sociální síti.Rusko-české vztahy a VrběticeKrize v rusko-českých vztazích nastala poté, co 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci obvinil ruské tajné služby z organizace výbuchů na muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014.Česká policie vyhlásila pátrání po ruských občanech Alexandru Petrovovi a Ruslanu Boširovovi, které Londýn podezírá z otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Podle českého nejvyššího státního zástupce stojí i za výbuchem ve skladu. Zdroj portálu Seznam.cz později uvedl, že třetím podezřelým je Sergej Fedotov, který podle svých slov pracoval v rámci ruské diplomatické mise v ČR.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Moskva v reakci na to vyhostila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví. Je mezi nimi zástupce velvyslance, což bylo pro Prahu překvapením.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Česká vláda navíc také vyřadila Rosatom z řad uchazečů o účast v tendru na výstavbu nového energetického bloku jaderné elektrárny Dukovany na jihovýchodě země. Státní společnost Rosatom označila rozhodnutí za netržní a politicky angažované. Následně Praha také požadovala, aby Rusko vrátilo část městského parku Stromovka, kterou nyní používá ruské velvyslanectví.

