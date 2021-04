https://cz.sputniknews.com/20210421/pribeh-ktery-je-nam-predkladan-ma-slaba-mista-sandor-rozebira-co-se-stalo-ve-vrbeticich-14214379.html

„Příběh, který je nám předkládán, má slabá místa.“ Šándor rozebírá, co se stalo ve Vrběticích

V rozhovoru se upozorňuje, že po dvou rocích vyšetřování byla jako příčina určen výbuch zneschopnělých min. BIS navíc tehdy varovala, že některé muniční sklady

V rozhovoru se upozorňuje, že po dvou rocích vyšetřování byla jako příčina určen výbuch zneschopnělých min. BIS navíc tehdy varovala, že některé muniční sklady nejsou v příliš uspokojivém stavu, jenže o cizím zavinění se vůbec tehdy nemluvilo, i když se o pohybu cizích státních příslušníků už vědělo. Verze s jejich vlivem byla podle Šándora nedoceněná. V tom všem je ale podle něj potřeba nejprve položit otázku ministerstvu obrany, které nezajišťuje náležitou ochranu pro všechny muniční sklady, které má ve svém resortu. „Ministerstvo obrany má v rámci Armády České republiky šest zbrojních skladů, které jsou velmi kvalitně zajištěny. A pak jsou sklady ve Vrběticích a možná ještě nějaké jiné – kde se skladuje úplně to stejné –, které skladují soukromé firmy a úroveň zabezpečení je mnohonásobně nižší a špatná. Je třeba položit si otázku, jak je možné, že stejný materiál v rámci jednoho resortu se skladuje za naprosto rozdílných podmínek technického, bezpečnostního a jiného zařízení,“ podivil se Šándor.Další otázkou podle něj je, jak by se ruští agenti vůbec mohli do skladu dostat a nainstalovat výbušniny.„Potřebujete mít informaci o tom, kdo bude vyvážet zbraně a kam, a pak informaci, abyste věděl, kde je to uskladněno a jak. A pokud to chcete vyhodit do vzduchu za cesty, musíte znát itinerář té cesty. A to ví jenom ta firma, která to vyváží. Bez té spolupráce si to neumím představit. Že přijdou Čuk a Gek do Vrbětic a jen tak to tam udělají, je mylná,“ vysvětlil Šándor.Analytik podotýká, že při samotné organizaci výbuchu by také měl někdo pomáhat. „K odpálení dělostřelecké munice potřebujete desítky kilogramů výbušniny. Dokonce munice je koncipovaná tak, že když někde bouchne, tak by neměla bouchnout ta další. Nemohlo být jednoduché to naštelovat tak, aby to bouchlo za převozu. A protože sklad úplně vyhučel, vůbec netušíme, co se tam vlastně našlo, aby nás to přivedlo na stopu, jak to celé proběhlo,“ domníval se. Verzi s tím, že šlo o útok, který nebyl namířen na ČR, ale na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři Emilianu Gebrevovi, a to v souvislosti s tím, že jeho společnost EMCO hodlala převézt munici na Ukrajinu, lze podle Šándora snadno vyvrátit či potvrdit, když „ministerstvo průmyslu a obchodu řekne, do jakého státu byla vydána licence firmě IMEX na tento materiál, který vybuchl“.„MPO musí vědět, kam to mělo jít,“ objasnil generál.

