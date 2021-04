https://cz.sputniknews.com/20210421/princ-harry-odmitl-zustat-na-95-narozeniny-alzbety-ii-a-odletel-k-manzelce-14211502.html

Princ Harry odmítl zůstat na 95. narozeniny Alžběty II. a odletěl k manželce

Princ Harry odmítl zůstat na 95. narozeniny Alžběty II. a odletěl k manželce

Harryho návrat do USA znamená, že se rozhodl vynechat narozeniny své babičky – 21. dubna královna slaví své 95. narozeniny. Alžběta II. je však ve smutku po

Harryho návrat do USA znamená, že se rozhodl vynechat narozeniny své babičky – 21. dubna královna slaví své 95. narozeniny. Alžběta II. je však ve smutku po smrti svého manžela a obnoví plnění svých oficiálních povinností tento pátek.Až dosud se v tisku informovalo o tom, že Harry plánoval zůstat na narozeniny královny. Nakonec se ale rychle vrátil do USA, aniž by si mezi čtyřma očima promluvil se svým otcem Charlesem nebo bratrem Williamem, protože „ani jeden z nich už mu nedůvěřuje do té míry, aby s ním hovořil mezi čtyřma očima“, píše The Washington Post. Jediná beseda mezi Harrym, princem Williamem a princem Charlesem byla třístranná – došlo k ní v britském Harryho sídle Frogmore Cottage hned po pohřbu prince Philipa v sobotu.Když se Charles a William spojili s Harrym minulý měsíc po skandálním rozhovoru, které poskytl spolu s manželkou Oprah Winfreyové, oznámila to ihned Gayle Kingová, která podotkla, že jednání „nebyla plodná“. Sobotní třístranný rozhovor situaci také nenapravil, dal alespoň naději na usmíření.Připomeneme, že oba bratři byli díky Kate Middletonové zpozorováni při krátké přátelské besedě, kdy po pohřbu prince Philipa šli z kaple Sv. Jiřího na Windsorský hrad. Tento rozhovor byl ale stručný a veřejný.Harryho cesta na pohřeb vévody z Edinburghu znamenala jeho první návrat do Velké Británie více než rok poté, co se on a Meghan Markleová vzdali svých funkcí v královské rodině.

