https://cz.sputniknews.com/20210421/rusko-vyhostilo-deset-americkych-diplomatu-14214560.html

Rusko vyhostilo deset amerických diplomatů

Rusko vyhostilo deset amerických diplomatů

Musí opustit Moskvu do 22. května, upřesnili na ministerstvu zahraničí.

2021-04-21T16:39+0200

2021-04-21T16:39+0200

2021-04-21T16:38+0200

ministerstvo zahraničních věcí

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/12713306_0:96:3124:1853_1920x0_80_0_0_ab88e5bbf19ac6e5c50f44ae664dd658.jpg

Musí opustit Moskvu do 22. května, upřesnili na ministerstvu zahraničí.15. dubna zavedl Washington vůči Moskvě další omezení, která se dotkla 32 lidí a organizací, a také přímého nákupu ruských vládních dluhopisů. Kromě toho bylo ze země vyhoštěno deset ruských diplomatů. Ministerstvo zahraničí oznámilo vážná odvetná opatření.Nejprve bylo nabídnuto deseti diplomatům, aby opustili Rusko beze změny svého statutu. Ruské úřady rovněž zrušily krátkodobé cesty zaměstnanců americké diplomatické mise a zastavily práci amerických fondů kontrolovaných Ministerstvem zahraničí USA a dalšími resorty. Kromě toho má osm současných i bývalých úředníků americké vlády zákaz vstupu do RF.Ruský ministr zahraničních věcí poradil americkému velvyslanci Johnu Sullivanovi, „aby jel do svého hlavního města a provedl tam podrobné a seriózní konzultace“. Zástupce Spojených států řekl, že na nějakou dobu odjede.Rusko-americké vztahy byly tradičně napjaté. Poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro ABC News uvedl, že ruský prezident „zaplatí za zasahování do voleb“, se dialog zhoršil. Šéf Bílého domu zároveň odpověděl kladně na otázku, zda považuje Vladimira Putina za „zabijáka“.

https://cz.sputniknews.com/20210421/jmenovani-prezidentem-zemanem-noveho-ministra-zahranici--14206932.html

5

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo zahraničních věcí, usa, rusko