Senát vyzval vládu k vypovězení smlouvy s Ruskem o přátelství. Vrbětice byly aktem terorismu, tvrdí

Český Senát ve svém dnešním usnesení, pro které hlasovalo 67 ze 72 senátorů, prohlásil, že útok ve Vrběticích, údajně spáchaný dvěma agenty ruské tajné služby

Český Senát ve svém dnešním usnesení, pro které hlasovalo 67 ze 72 senátorů, prohlásil, že útok ve Vrběticích, údajně spáchaný dvěma agenty ruské tajné služby GRU, byl aktem státního terorismu proti členskému státu Evropské unie. V souvislosti s tím členové horní komory českého parlamentu označili tento incident za útok na celou unii.Celá kauza by se podle českých senátorů měla stát tématem jednání na půdě Rady bezpečnosti OSN a v rámci Evropské unie. Praha musí požádat své spojence o podporu a poskytnutí veškeré potřebné pomoci. Spolu s tím senátoři vyzvali českou vládu, aby vypověděla česko-ruskou smlouvu o přátelství a spolupráci. Chtějí rovněž po vládě, aby podnikla další důrazné kroky, a to včetně vyhoštění další skupiny ruských diplomatů.Požadavek Česka a reakce KremluNový ministr zahraničí Jakub Kulhánek si na 18 hodin předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Důvodem je kauza Vrbětice. Na tiskové konferenci po jednání uvedl, že požaduje návrat všech vyhoštěných českých diplomatů.Podle českého ministerstva zahraničí zůstalo v úterý na ruském velvyslanectví v Praze 27 diplomatů a 67 techniků a na českém velvyslanectví v Moskvě pět diplomatů a 19 techniků.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová informovala o tom, že český velvyslanec v Rusku bude znovu předvolán na půdu resortu.Rusko-české vztahy a VrběticeKrize v rusko-českých vztazích nastala poté, co 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci obvinil ruské tajné služby z organizace výbuchů na muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014.Česká policie vyhlásila pátrání po ruských občanech Alexandru Petrovovi a Ruslanu Boširovovi, které Londýn podezírá z otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Podle českého nejvyššího státního zástupce stojí i za výbuchem ve skladu. Zdroj portálu Seznam.cz později uvedl, že třetím podezřelým je Sergej Fedotov, který podle svých slov pracoval v rámci ruské diplomatické mise v ČR.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Moskva v reakci na to vyhostila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví. Je mezi nimi zástupce velvyslance, což bylo pro Prahu překvapením.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

