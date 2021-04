https://cz.sputniknews.com/20210421/slovenska-policie-obvinila-dva-egyptany-souvisi-to-s-nezletilymi-migranty-14216232.html

Slovenská policie obvinila dva Egypťany. Souvisí to s nezletilými migranty

Slovenská policie obvinila dva Egypťany. Souvisí to s nezletilými migranty

Dopustit se ho měli převážením nelegálních migrantů z území Slovenska do zemí západní Evropy. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na sedm

Dopustit se ho měli převážením nelegálních migrantů z území Slovenska do zemí západní Evropy. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na sedm až deset let. Zdokumentován byl například případ, kdy měli obvinění muži takto odvézt minimálně tři nezletilé osoby pocházející ze Sýrie a směřovat s nimi dále do zemí západní Evropy.Národní jednotka boje proti nelegální migraci zasahovala ve středu na území Bratislavy v akci pod krycím názvem DOMOV, zaměřené proti převaděčům. Policisté provedli dvě domovní prohlídky, zajistili mobilní telefony, navigace a různé dokumenty spojené s trestnou činností. Policie pokračuje v prověřování dalších případů.Zadržení poblíž obce ČernéSlovenští policisté zajistili ve čtvrtek 15. dubna poblíž obce Černé (okres Čadca) hned tři Afričany, kteří měli k našim sousedům přicestovat v podvozku kamionu. Takové informace se objevily na facebookovém účtu dané policie.Tuto informaci Tiskové agentuře Slovenské republiky (TASR) následně potvrdila také mluvčí prezídia Policejního sboru (PS) Denisa Bárdyová. Poznamenala, že se má jednat o státní příslušníky Tuniska, Alžírska a Maroka. Uvádí se, že do té doby, než bude přijato rozhodnutí o jejich žádosti, zůstanou všichni uprchlíci v Oddělení azylu Humenné.Policisté z okresu Čadca se na sociální síti k celému incidentu vyjádřili konkrétněji. Uvádí, že tamní policejní hlídka byla vyslána k prověření oznámení o cizincích do obce Černé. Následně strážci zákona vyrozuměli kolegy z oddělení cizinecké policie. Závěrem ještě doplnili, že všem migrantům byl proveden antigenní test na koronavirus, jehož výsledek byl u všech mužů negativní.

https://cz.sputniknews.com/20210417/slovenska-policie-zadrzela-v-jedne-z-tamnich-obci-hned-tri-migranty-13491614.html

