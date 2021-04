https://cz.sputniknews.com/20210421/slovensky-ministr-obrany-politici-kteri-zpochybnuji-zavery-o-vrbeticich-me-sokuji-14217556.html

Slovenský ministr obrany: Politici, kteří zpochybňují závěry o Vrběticích, mě šokují

Slovenský ministr obrany: Politici, kteří zpochybňují závěry o Vrběticích, mě šokují

Naď v rozhovoru uvedl, že o kauze ve Vrběticích má Slovensko vlastní informace. Bratislava je ovšem informována i ze strany České republiky, Evropské unie i

Naď v rozhovoru uvedl, že o kauze ve Vrběticích má Slovensko vlastní informace. Bratislava je ovšem informována i ze strany České republiky, Evropské unie i NATO. O pravosti informací, které koncem minulého týdne ohlásili český premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD), Naď nepochybuje.Zároveň uvedl, že je šokovaný z vyjádření některých politiků, kteří zpochybňují závěry české strany. Dříve Naď označil slovenského opozičního poslance Ľuboše Blahu (Směr-SD), který odmítá přijímat oficiální verzi kauzy Vrbětice, za „bezpečnostní riziko“.Zároveň ale uvedl, že se ve věci vyhoštění ruských diplomatů ze Slovenska nesmí unáhlovat. Podle ministra by mělo jít o uvážený krok, a nikoliv pouze o prázdné gesto. Přitom podotkl, že podobně jako v Praze i v Bratislavě je ruská ambasáda mimořádně rozsáhlá. Má o mnoho více zaměstnanců než velvyslanectví USA či Číny.Ruské aktivity na SlovenskuRuští zpravodajci jsou podle Nadě velmi aktivní i na Slovensku. Hlavním cílem Ruska je ovlivnění veřejného mínění, médií a „obrovská dezinformační kampaň. Ministr je přesvědčený, že se Rusko snaží využít konspirační média a pokoušejí se infiltrovat i do ozbrojených sil.Vzdorovat těmto aktivitám pomáhají Slovenská informační služba (SIS) a bezpečnostní služby. Naď podotkl, že konec Vladimíra Pčolinského v čele SIS chod služby neovlivnil. Toho dříve slovenský soud poslal do vazby. Pčolinský čelí obvinění z přijetí úplatku ve výši 50 tisíc eur (přes milion korun) od stíhaného podnikatele Zoroslava Kollára za to, aby se SIS dále nezabývala jeho osobou.Dne 17. dubna Babiš a Hamáček na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

