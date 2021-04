Souboj postav snů: Krainová a Verešová se odhalily v plavkách

https://cz.sputniknews.com/20210421/souboj-postav-snu-krainova-a-veresova-se-odhalily-v-plavkach-14210501.html

Modelka Andrea Verešová si užívá slunečného a teplého počasí v Dubaji. U této příležitosti zveřejnila novou fotku v plavkách, ve kterých vynikla její bezchybná postavička. Právě tak totiž reagovali její sledující.Taktéž další adresovali Andree pochvaly: „Opět je to bez chyby. Všechny palce nahoru,“ zareagoval další sledující. Někteří zase nevěřili, že Andrea oslavila již 40.narozeniny. „Sladkých 17,“ ptala se jiná uživatelka.Modelka Simona Krainová se zase rozhodla, že pláchne do Karibiku. Konkrétně zveřejnila poslední fotku z ostrova Svatý Bartoloměj. Na té nejnovější pózuje v červených dvoudílných plavkách.A jak reagovali sledující? Pochvaly se modelce jen hrnuly. „Krásné plavky na skvělém těle,“ zaznělo například. O plavkách se zmiňovalo poměrně dost uživatelů: „Jako chtěla bych vidět ten kufr, co máte jenom na plavky. Tyto jsou opravdu nádherné,“ zaznělo také. Jiní pak Simonu označili například za „kost“ či za „bohyni“.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Andrea VerešováModelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

